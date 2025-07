Irene Lombardo nuovo medico di famiglia

"E' il raggiungimento di un obiettivo personale importante e averlo raggiunto è certamente per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio"

Vi presentiamo la dottoressa Irene Lombardo, prossimo giovane medico di famiglia. Laureata in Medicina e Chirurgia a Pisa, Irene ha 37 compiuti a febbraio e dal 7 luglio, dopo un periodo di sostituzioni e guardia medica, entrerà di ruolo nell’ambulatorio di via Pannocchia, 6. “E’ il raggiungimento di un obiettivo personale importante e averlo raggiunto è certamente per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio – spiega Irene che ringraziamo per la disponibilità – Ho scelto questa strada perché credo che il rapporto medico di famiglia-paziente alla fine sia un rapporto a 360 gradi che va oltre l’aspetto prettamente medico e ciò mi affascina molto”.

