Jacopo Massei è il nuovo direttore del dipartimento della salute mentale

Il direttore dell’unità operativa Psichiatria Versilia e dell’area omogenea dipartimentale interna Salute mentale adulti da questo mese di gennaio 2026 Jacopo Massei è anche direttore del dipartimento della Salute mentale e dipendenze dell’Azienda USL Toscana nord ovest

L’attribuzione del nuovo ruolo è stata decisa dalla direttrice generale Maria Letizia Casani in considerazione delle competenze dimostrate nella gestione di situazioni complesse, della capacità di favorire l’integrazione professionale e la multidisciplinarietà, della attitudine, all’interno del settore di competenza, a favorire l’adozione di procedure omogenee e condivise nella gestione dei processi.

Massei succede nel ruolo ad Angelo Cerù, che l’Azienda ringrazia nuovamente per il lavoro svolto negli ultimi anni con competenza ed impegno in questo delicato settore.

Jacopo Massei si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2003 all’Università di Pisa e ha conseguito la specializzazione in Psichiatria nel 2007, sempre a Pisa.

Durante gli anni di formazione si è dedicato ad attività di ricerca clinica e farmacologica, con particolare riferimento ai disturbi dell’umore, ai disturbi psicotici e ai disturbi da uso di sostanze.

Dal 2010 lavora in Versilia come dirigente medico – psichiatria a tempo indeterminato. Già in precedenza impegnato nella programmazione e realizzazione eventi formativi aziendali, dal 2022 è animatore di formazione per il dipartimento di Salute mentale e dipendenze.

Dal 2018 ha ricevuto l’incarico di coordinamento del Centro salute mentale (CSM), svolgendo peraltro attività di integrazione a livello di Zona distretto e collaborando a livello dipartimentale per le attività inerenti l’unità funzionale Salute mentale adulti (UFSMA) della Zona Versilia.

Dal giugno 2023 è responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti e Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) Zona Versilia e dal giugno 2024 è stato nominato direttore della struttura complessa Psichiatria Versilia. Sono poi arrivate le nomine a direttore dell’area omogenea dipartimentale e del dipartimento.

Ha al suo attivo vari incarichi di alta specializzazione, attività di docenza e numerose pubblicazioni.

“Sono molto soddisfatta di questa nomina – evidenzia la direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – che riguarda un professionista giovane ma di assoluto valore e già con una notevole esperienza e conoscenza dei servizi aziendali. Sono sicura che il dottor Massei, come già sta dimostrando da responsabile d’area, abbia le caratteristiche e la preparazione professionale adeguate a ricoprire questo importante ruolo. Esprimo la mia graditudine al dottor Cerù, che negli ultimi anni ha diretto il dipartimento con impegno e professionalità. Auguro dunque buon lavoro al nuovo direttore e mi attendo l’ulteriore consolidamento della qualità del servizio fornito alla cittadinanza e la valorizzazione delle competenze presenti nel dipartimento della Salute mentale e dipendenze, che ha importanti margini di sviluppo”.

“Ringrazio – dice Jacopo Massei – la direzione aziendale per questa nomina e il dottor Cerù, mio predecessore nel ruolo. Sono convinto che questo dipartimento possa contare in tutti i suoi territori su risorse di grande rilevanza e su professionisti di alto livello, in grado di affrontare in maniera adeguata situazioni anche critiche. Il mio obiettivo sarà anche quello di lavorare in costante collegamento e in maniera integrata con gli altri settori dell’Azienda per quanto concerne i punti di reciproco interesse, sempre nell’ottica di un’ottimizzazione delle attività. Questo per venire incontro alle esigenze dei cittadini e per assicurare efficacia, efficienza e appropriatezza dei percorsi”.

