Il dottor Javier Rosada alla guida del reparto di Medicina

Il dottor Javier Rosada è stato nominato direttore facente funzione del reparto di Medicina dell’ospedale di Livorno. “Ringrazio – afferma il dottor Javier Rosada – la direzione aziendale per la fiducia accordatami e per l’opportunità di guidare l’unità operativa di cui faccio parte da tre anni affiancato da un gruppo di lavoro dal grande valore umano in continuità con il lavoro svolto dal mio predecessore. Questa nomina sarà l’occasione per raccogliere tutte le sfide che la Medicina interna, in una città come Livorno, è chiamata a compiere: migliorare la risposta nei confronti delle esigenze del pronto soccorso e implementare la rete con le altre unità di medicina interna dell’Azienda per una migliore gestione dei pazienti complessi. Questi obiettivi, devono andare di pari passo con la crescita professionale dei miei colleghi, persone dal valore umano inestimabile. Sento di rivolgere un ringraziamento particolare al dottor Alberto Camaiti, mio predecessore per il lavoro svolto in questi anni e al dottor Roberto Andreini, mia guida dal primo giorno in questa grande Azienda”. Soddisfazione è stata espressa anche dalla direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani: “La nomina del dottor Rosada rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni all’interno della nostra Azienda e della sua comprovata esperienza in ambito internistico. Siamo certi che sotto la sua guida il reparto di Medicina dell’ospedale di Livorno potrà continuare a crescere, garantendo ai cittadini una risposta sempre più efficace e tempestiva. La direzione aziendale continuerà a supportare il reparto affinché possa affrontare al meglio le sfide del futuro, valorizzando le competenze e la professionalità del personale medico e infermieristico”.

Javier Rosada, 52 anni, nato a l’Avana (Cuba), si è laureato nel 1997 in Medicina e Chirurgia a Cuba con il massimo dei voti, con equipollenza di laurea estera all’Università di Pisa nel 2000 per poi specializzarsi nel 2006 in Medicina interna. Ha partecipato a corsi di “Clinical Governance”, “leadership” e “Management Sanitario” all’Università Bocconi e ha conseguito il Master in Scompenso Cardiaco al Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. Ha lavorato in numerosi ospedali: nel 2006 al DEA dell’ospedale di Savigliano (Cuneo) in Piemonte, in Medicina Interna a San Marcello Pistoiese e all’Ospedale di Pistoia, nel 2008-2009 all’Ospedale di Carrara, dal 2009 al 2020 alla Medicina 4 di Cisanello (Aoup) ove ha svolto diversi ruoli fra cui Responsabile dell’attività ambulatoria dedicata allo Scompenso cardiaco a elevata comorbilità e Vicario Direttore dell’Unità operativa complessa. Ha un’ampia esperienza acquisita nel campo oncoematologico ed epatologico acquisita all’ospedale pisano sotto la direzione del professor Maido Castiglioni, del professor Ferruccio Bonino e del dottor Marco Taddei. Dal 2020 lavora in Usl Toscana nord ovest e dal 2021 ricopre il ruolo di responsabile della “Presa in Carico Precoce e Gestione Urgenze Internistiche” alla Medicina Interna di Livorno. È membro del consiglio direttivo Toscano della Società Scientifica “Federazione delle Associazioni Medici Internisti Ospedalieri” e di recente membro del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Livorno dove è iscritto dal 2002. È autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

