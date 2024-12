Kick Off, gli studenti del Cecioni diventano “ambasciatori del digitale” per la Terza Età

Undici ragazze e ragazzi hanno trasferito le loro competenze ai “nativi non digitali” di Unitre di Livorno presenti in aula che hanno apprezzato particolarmente l’iniziativa. "È stato emozionante vederli restituire quanto appreso, guidando con pazienza e professionalità i non nativi digitali nell’utilizzo di strumenti fondamentali per l’accesso ai servizi sanitari online"

Undici ragazze e ragazzi delle classi quinte del Liceo Cecioni e 16 iscritti alla Università della Terza Età (Unitre) di Livorno hanno partecipato alla giornata conclusiva del progetto “Kick Off” organizzato dalla UO Educazione e Promozione della Salute e dalla UOC Transizione al Digitale con il supporto di due operatrici del servizio civile e che rientra nei Percorsi per la Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto) per il passaggio delle competenze digitali tra generazioni. “I ragazzi coinvolti – spiega Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e Promozione della Salute dell’Azienda USL Toscana nord ovest – hanno ricevuto una formazione specifica da parte della UOC Transizione Digitale aziendale sull’uso e le potenzialità delle principali applicazioni sanitarie aziendali (WhatsAsl, Zerocode e Toscana Salute). Gli studenti hanno trasferito le loro competenze ai “nativi non digitali” di Unitre di Livorno presenti in aula che hanno apprezzato particolarmente l’iniziativa. Oltre al mero passaggio di informazioni digitali, l’incontro è stato una esemplare occasione di scambio e confronto intergenerazionale con un reciproco arricchimento”. “Grazie al progetto – dice Alessandro Iala, direttore dell’Area Supporto ai Servizi Sanitari e al cittadino dell’Azienda USL Toscana nord ovest – i giovani studenti del Liceo Cecioni hanno avuto l’opportunità di apprendere in modo approfondito i servizi digitali offerti dall’Azienda USL Nord Ovest, diventando così veri e propri “ambasciatori del digitale”. È stato emozionante vederli poi restituire quanto appreso, guidando con pazienza e professionalità i non nativi digitali nell’utilizzo di strumenti fondamentali per l’accesso ai servizi sanitari online. Questo non è solo un momento formativo, ma anche un passo verso l’inclusione digitale e il rafforzamento del legame sociale tra generazioni”. Un ringraziamento particolare a Paolo Nasuto (UOC Transizione Digitale), alle operatrici del servizio civile (Aurora Toti e Micholle Giovacchini), a Federica Pracchia (UO Educazione e Promozione della Salute), al direttore dei corsi Unitre, Riccardo Filippi, al Dirigente Scolastico del Liceo Cecioni, Rino Bucci, alla docente Ilaria Mucci, e soprattutto a tutti gli studenti, giovani e meno giovani, presenti.

