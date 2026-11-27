La chirurgia robotica debutta a Ginecologia: già cinque interventi

Il primario di Ginecologia e Ostetricia, Sergio Abate, davanti alla sala operatoria

La nuova tecnologia amplia le possibilità della chirurgia mini-invasiva, soprattutto nel trattamento delle patologie oncologiche ginecologiche. Il percorso si aggiunge alle esperienze già avviate in Urologia, Chirurgia generale e Chirurgia toracica. Il primario Abate: “Un'importante opportunità per le pazienti”

La chirurgia robotica entra anche in Ginecologia e Ostetricia all’ospedale di Livorno, dove sono stati già eseguiti cinque interventi robot-assistiti nei primi giorni di attività. Una nuova applicazione della tecnologia che amplia le possibilità della chirurgia mini-invasiva, in particolare nel trattamento delle patologie oncologiche ginecologiche, e che si aggiunge alle esperienze già avviate in Urologia, Chirurgia generale e Chirurgia toracica. “L’avvio della chirurgia robotica rappresenta un’importante opportunità per la nostra specialità e per le pazienti – spiega Sergio Abate, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Livorno –. La visione tridimensionale e gli strumenti articolati consentono maggiore precisione e facilitano gli interventi anche in anatomie complesse e spazi ristretti. La metodica permette di affrontare prevalentemente patologie oncologiche, ma in questo periodo di formazione sono state trattate anche problematiche benigne e del pavimento pelvico, con i vantaggi di un approccio mini-invasivo, minori perdite ematiche e un recupero generalmente più rapido. Nei primi giorni abbiamo eseguito cinque interventi per patologie differenti, dal carcinoma dell’endometrio al prolasso, dai miomi uterini a patologie ovariche benigne. Ringrazio l’Azienda e tutti i professionisti che hanno reso possibile questo importante traguardo, mettendo a disposizione una tecnologia che amplia le nostre possibilità di cura”. La chirurgia robotica, ormai consolidata in numerosi ambiti, trova in Ginecologia un campo di applicazione particolarmente significativo. La possibilità di operare con una visione ingrandita e tridimensionale, strumenti articolati e movimenti più precisi facilita la dissezione dei tessuti, le suture e le procedure chirurgiche complesse, anche in prossimità di vasi sanguigni, ureteri e strutture nervose. Il sistema in dotazione a Livorno, caratterizzato da una configurazione a moduli separati e da una consolle di comando specifica, offre inoltre flessibilità nell’organizzazione del campo operatorio e nell’adattamento alle diverse procedure. Le evidenze scientifiche disponibili, soprattutto nel trattamento del carcinoma dell’endometrio, indicano che la chirurgia robotica può contribuire a ridurre le perdite ematiche, le complicanze perioperatorie e la durata della degenza, con una minore necessità di conversione alla chirurgia tradizionale a cielo aperto. I risultati oncologici sono generalmente sovrapponibili a quelli della laparoscopia convenzionale, a conferma della possibilità di coniugare mini-invasività e appropriatezza del trattamento. “È importante chiarire per fugare ogni reticenza – sottolinea Maurizio De Maria, direttore dell’Area delle specialistiche chirurgiche – che il robot non opera autonomamente e non prende alcuna decisione: è il chirurgo a guidare interamente il sistema attraverso una consolle, trasformando i propri movimenti in gesti estremamente precisi e controllati. La tecnologia rappresenta uno strumento che amplifica le capacità del professionista, offrendo una visione tridimensionale, maggiore stabilità e una precisione particolarmente utile negli interventi complessi. La robotica, partita a Livorno dalla Urologia, si sta progressivamente estendendo a un numero crescente di specialità chirurgiche, permettendo di sviluppare nuove possibilità di trattamento e di valorizzare le competenze dei professionisti”.

“L’introduzione della robotica anche in Ginecologia rappresenta un’ulteriore qualificazione dell’ospedale di Livorno e conferma il percorso di sviluppo che stiamo portando avanti – sottolinea Spartaco Mencaroni, direttore del presidio ospedaliero livornese –. Il percorso, iniziato lo scorso anno con Urologia, si è progressivamente esteso alla Chirurgia generale e alla Chirurgia toracica, fino ad arrivare oggi a una nuova specialità. L’obiettivo è mettere le tecnologie più avanzate a disposizione di un numero crescente di discipline, favorendo anche la condivisione di competenze, esperienze e modelli organizzativi. Questo significa investire non soltanto nelle apparecchiature, ma anche nella formazione e nel lavoro multidisciplinare, elementi indispensabili per sviluppare una chirurgia moderna, sicura e sempre più qualificata. Livorno sta consolidando il proprio ruolo all’interno della rete ospedaliera aziendale e questo percorso ne rafforza ulteriormente le capacità”.

La piattaforma robotica è stata acquisita nell’ambito di un accordo attuativo tra l’Azienda USL Toscana nord ovest ed Eni SpA, con il sostegno della Regione Toscana e del Comune di Livorno, per la diffusione della chirurgia robotica nei presidi ospedalieri dell’Azienda USL Toscana nord ovest. L’iniziativa, che rientra nel protocollo di intesa quadro sottoscritto nel 2024, punta a garantire un accesso più equo alle cure avanzate, promuovendo innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. La piattaforma è destinata agli interventi di Urologia e, progressivamente, alle altre specialità chirurgiche per le quali è certificata, tra cui Chirurgia toracica, Chirurgia generale e Ginecologia. “La versatilità della piattaforma – dichiara Luca Lavazza, direttore della Rete di coordinamento dei servizi ospedalieri – permette di utilizzare la stessa tecnologia in più ambiti chirurgici, ampliando le possibilità di impiego e rendendo più flessibile l’organizzazione dell’offerta ospedaliera. Questo consente di programmare le attività in funzione delle esigenze delle diverse specialità, valorizzare le risorse disponibili e favorire la collaborazione tra professionisti e presidi. L’obiettivo è costruire una rete in cui l’innovazione tecnologica diventi un’opportunità concreta di crescita e qualificazione dei servizi, a beneficio di tutti i cittadini ovunque residenti”.

“Continuiamo a investire sull’ospedale di Livorno, sulla sua dotazione tecnologica e sulla formazione dei professionisti, perché possa garantire ai cittadini prestazioni sempre più qualificate e rispondere alle esigenze di una sanità in continua evoluzione – dichiara Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest –. Livorno è e rimane un presidio di riferimento provinciale, un centro di attrazione anche per i professionisti che scelgono di lavorare in una struttura capace di crescere, innovare e offrire opportunità di sviluppo. L’introduzione della robotica in Ginecologia è un risultato importante, che si aggiunge a un percorso già avviato e che intendiamo proseguire, valorizzando le competenze dei nostri operatori e mettendo a disposizione dei cittadini tecnologie avanzate e possibilità di cura sempre più ampie”. L’avvio della chirurgia robotica ginecologica rappresenta quindi un nuovo tassello nel percorso di crescita dell’ospedale di Livorno, con l’obiettivo di consolidare l’offerta chirurgica, ampliare le possibilità di trattamento mini-invasivo e garantire alle pazienti percorsi di cura sempre più personalizzati, appropriati e orientati alla qualità dei risultati.

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