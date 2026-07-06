La Diabetologia modello nazionale

Il direttore sanitario Luigi Rossi e i rappresentanti dell'azienda piemontese hanno visitato il reparto dell'ospedale labronico per approfondire l'organizzazione dei percorsi assistenziali, le soluzioni digitali e l'integrazione tra ospedale e territorio nella gestione del diabete

Una delegazione dell’ASL di Alessandria guidata dal direttore sanitario Luigi Rossi ha fatto visita alla Diabetologia dell’ospedale di Livorno per conoscere da vicino una delle esperienze più avanzate a livello nazionale nella gestione della patologia diabetica. La delegazione piemontese ha potuto approfondire l’organizzazione e i modelli assistenziali della struttura livornese, con particolare attenzione ai percorsi integrati ospedale-territorio e alle soluzioni digitali adottate per la presa in carico dei pazienti cronici. Per l’Azienda USL Toscana nord ovest erano presenti Graziano Di Cianni, direttore dell’Area della Cronicità e primario della Diabetologia aziendale, Spartaco Mencaroni, direttore dell’ospedale di Livorno, insieme alla dottoressa Francesca Pancani, e agli infermieri Enrico Menicagli e Claudia Sannino, con incarichi di responsabilità per “Outpatients area medica” e “Diabetologia aziendale”.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto su temi strategici per l’evoluzione dell’assistenza diabetologica, tra cui l’utilizzo della televisita, lo sviluppo della cartella clinica informatizzata, i modelli organizzativi basati sul Day Service e il rafforzamento dell’integrazione tra ospedale e territorio, anche in relazione al ruolo delle Case della Comunità. “La Diabetologia di Livorno – ha dichiarato Graziano Di Cianni – si conferma una realtà di riferimento a livello nazionale per l’innovazione clinica e organizzativa, con particolare riguardo allo sviluppo di strumenti digitali e a modelli assistenziali orientati alla continuità di cura. La visita della delegazione dell’ASL di Alessandria rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione perché riconosce il livello raggiunto dalla nostra rete diabetologica, oggi apprezzata a livello nazionale anche per il percorso pionieristico sviluppato sul versante informatico. L’introduzione della televisita e della cartella clinica informatizzata ha infatti consentito di migliorare significativamente la presa in carico dei pazienti e l’efficienza dei percorsi assistenziali, rendendo la nostra esperienza un punto di riferimento per molte realtà italiane. Il confronto tra professionisti di diverse aziende sanitarie è poi fondamentale per consolidare e diffondere le buone pratiche”. Assieme al direttore sanitario Luigi Rossi, erano presenti per l’Asl di Alessandria: Matteo Pastori (Responsabile Distretto di Casale Monferrato), Enrico Gabellieri (Diabetologo, Distretto di Casale Monferrato), Laura Lazzarino (Dirigente professioni infermieristiche) e ‍Guglielmo Pacileo (Gestione Rischio Clinico, Ricerca e Sanità). L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di collaborazione interaziendale e di scambio di esperienze, con l’obiettivo di favorire l’adozione di modelli sempre più innovativi, integrati e orientati alla qualità dell’assistenza.

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