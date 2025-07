Santarelli nuova direttrice dell’odontostomatologia

La dottoressa Simonetta Santarelli è la nuova direttrice dell’odontostomatologia della ASL Toscana nord ovest. Nata a San Giuliano Terme il 22 giugno 1961, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’università di Pisa dove si è anche specializzata in odontostomatologia e protesi dentaria. La sua carriera si è sviluppata tra attività libero professionale e incarichi di rilievo nel sistema sanitario pubblico, si legge in un comunicato stampa del 9 luglio. Dopo un’esperienza più che decennale come titolare di studio odontoiatrico, ha ricoperto dal 2001 al 2010 il ruolo di specialista in odontostomatologia a contratto libero professionale all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, dove si è distinta come responsabile del percorso di cura per pazienti con bisogni speciali. Dal 2010 al 2013 ha lavorato all’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio a Torregalli svolgendo attività chirurgica ambulatoriale e in sala operatoria. Dal 2013 è tornata a lavorare stabilmente a Pisa all’Azienda Ospedaliera con un impegno rilevante nell’assistenza odontostomatologica chirurgica, rivolta anche a pazienti con malattie rare, bisogni speciali e gravi patologie secondarie, sia in età pediatrica che adulta. “Ringrazio la direzione aziendale per l’opportunità che mi è stata data – ha dichiarato Simonetta Santarelli – Il mio intento è quello di valorizzare l’odontostomatologia nell’Azienda Toscana nord ovest anche alla luce della nuova normativa, che ci permette di organizzare meglio l’attività clinica. Lavoreremo per creare percorsi strutturati finalizzati al miglioramento dell’offerta odontoiatrica, all’integrazione tra ospedale e territorio e alla costruzione di percorsi interaziendali di Area Vasta. Ringrazio infine tutti i colleghi che mi hanno accolto e aiutato ad inserirmi in un nuovo contesto, in particolare il dottor Santonocito per la sua professionalità, esperienza e umanità”. “Alla dottoressa Santarelli – afferma la direttrice della ASL, Maria Letizia Casani – va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Il suo curriculum, la sua esperienza clinica e organizzativa, uniti a una spiccata attenzione verso i pazienti più fragili, sono una garanzia l’odontostomatologia nella nostra Azienda. Siamo certi che saprà guidare il percorso di sviluppo e innovazione dell’intera struttura con competenza e sensibilità”. Con questo nuovo incarico, l’Azienda USL Toscana nord ovest conferma il proprio impegno per una sanità pubblica di qualità, capace di coniugare attenzione al territorio, inclusività e innovazione organizzativa.

