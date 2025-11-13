La livornese Paola Orsini nominata responsabile della Diabetologia a Viareggio

Con oltre ventisei anni di esperienza nella disciplina, di cui ventidue come dirigente medico, dal 1999 la dottoressa Orsini lavora all’ospedale di Livorno dove dal 2010 è vicaria del reparto guidato dal primario Graziano Di Cianni

Con la nomina della livornese Paola Orsini (Diabetologia Viareggio – Del. 995/2025), Valerio Gherardini (Sezione Diabetologia Cecina–Piombino – Del. 647/2025) e Laura Bini (Sezione Diabetologia Pontedera–Volterra – Del. 646/2025) si completa la rete della Diabetologia aziendale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, coordinata da Graziano Di Cianni, responsabile dell’Area della Cronicità. I tre nuovi professionisti si affiancano a Giovanna Gregori (Diabetologia Apuane e Lunigiana) e Alberto Michele Di Carlo (Diabetologia Lucca e Valle del Serchio), contribuendo a rafforzare una rete sempre più omogenea e capillare sul territorio, capace di garantire equità di accesso, prossimità e qualità delle cure. “Come abbiamo ripetuto più volte – sottolinea il primario e responsabile dell’Area delle Cronicità Graziano Di Cianni – stiamo affrontando una vera e propria pandemia del diabete che colpisce non solo anziani e adulti, ma anche giovani e bambini. Per questo motivo stiamo lavorando su più fronti, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino alla promozione di corretti stili di vita. I dati parlano chiaro: nel territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest si stima che oltre 90mila persone siano affette da diabete, e per ogni due cittadini consapevoli della propria condizione ve ne sia almeno uno che ancora non lo sa. Con queste nuove nomine, la rete diabetologica aziendale consolida un modello di presa in carico multidisciplinare e capillare sul territorio, fondato su collaborazione, innovazione e prossimità, per assicurare cure di qualità e una gestione uniforme delle patologie croniche in tutta l’area vasta. Grazie a queste nuove strutture riusciamo inoltre a coprire in maniera più completa i distretti territoriali, come quelli di Rosignano, Donoratico, Campiglia, San Vincenzo, Volterra, Pontremoli, Vecchiano, Bientina, Ponsacco, La Rosa di Terricciola, Castelnuovo Garfagnana e Barga, portando l’assistenza diabetologica sempre più vicino al paziente, così come previsto dal PNRR. Garantire l’equità di accesso alle cure è e rimane un obiettivo primario del Servizio sanitario nazionale. In Toscana siamo stati i primi a formalizzare un’Area della Cronicità, che rappresenta un modello innovativo e sostenibile di presa in carico del paziente cronico. Questo sistema promuove la prevenzione, l’assistenza alla cronicità e l’omogeneità dei percorsi diagnostico-terapeutici, riducendo il peso della malattia sulla persona e sul contesto sociale e rendendo i servizi sanitari più efficaci, efficienti e accessibili, anche nelle zone più periferiche”.

Paola Orsini (Diabetologia Viareggio), 59 anni, è nata a Livorno. Si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa dove poi si è specializzata in Endocrinologia e malattie del ricambio indirizzo Diabetologia. Dal 1999 lavora all’ospedale di Livorno assumendo vari incarichi e diventando nel 2010 vicaria del reparto guidato dal primario Graziano Di Cianni. Con oltre ventisei anni di esperienza nella disciplina, di cui ventidue come dirigente medico, ha maturato una solida competenza clinica, gestionale e formativa nell’ambito della diabetologia e delle malattie metaboliche, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Ha ricoperto l’incarico di coordinamento delle attività del piede diabetico a livello aziendale per la Zona Sud nella UOC Diabetologia e Malattie Metaboliche.. è stata referente per la rete obesità e per gli ambulatori integrati con la medicina generale e coordinatrice dei nuovi modelli di assistenza diabetologica legati alla Missione 6 del PNRR. Nel corso della sua carriera ha sviluppato progetti dedicati alla presa in carico integrata della persona con diabete e obesità, alla telemedicina e alla digitalizzazione dei percorsi assistenziali, promuovendo la collaborazione tra ospedale e territorio.

“La diabetologia, nel contesto delle patologie croniche – conclude la direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – riveste un ruolo centrale per l’elevata prevalenza del diabete mellito e delle malattie metaboliche, che rappresentano una delle principali sfide di salute pubblica. L’impatto sulle complicanze cardiovascolari, sulla qualità e sulla durata della vita, così come sui costi del Servizio sanitario nazionale, è significativo. Il controllo di queste patologie richiede un approccio integrato e multidisciplinare, con interventi coordinati a diversi livelli per prevenire l’insorgenza della malattia e assicurare la precoce presa in carico dei soggetti a rischio. In questo percorso il diabetologo assume il ruolo di vero e proprio case manager del paziente cronico, coordinando in modo condiviso e personalizzato tutti i passaggi del percorso assistenziale. Una presenza molto diffusa sul territorio può aiutare noi e tutti i cittadini nell’affrontare questa sfida che caratterizzerà la sanità del futuro. Auguro ai nuovi responsabili un buon lavoro, convinta che sapranno mettere a disposizione dei cittadini, come loro consuetudine, capacità e professionalità con immediati vantaggi per tutta la rete”.

