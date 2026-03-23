La Pasqua è arrivata in anticipo a Pediatria

La donazione è del Comandante Alfa insieme a Paolo Iovino. Il primario Danieli: "Questi gesti contribuiscono a diffondere la cultura del dono nei bambini"

Il Comandante Alfa, celebre fondatore del Gruppo Intervento Speciale (Gis) dell’Arma dei Carabinieri ha fatto recapitare al reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno, tramite la squadra consolidata dei promotori locali dell’iniziativa, Paolo Iovino, Irene Pazzagli e Stella L’Erede, le uova di Pasqua, materiale scolastico per la ludoteca e altri “dolci pensieri” per i piccoli pazienti ricoverati.

“Ancora una volta il Comandante Alfa, pur non potendo essere presente, e i volontari che supportano le sue iniziative – dice il direttore della Pediatria di Livorno, Roberto Danieli accompagnato dalla coordinatrice infermieristica Elena Wust e da parte del suo staff – hanno consegnato regali che rappresentano momenti di gioia inaspettata per i nostri piccoli pazienti. I bambini, nonostante tutti i nostri sforzi, vivono con apprensione i giorni del loro ricovero. Per questo ringraziamo sempre per ogni iniziativa che permetta loro di alleviare l’inevitabile tensione che vivono. Il nostro reparto è sempre aperto per loro e per chiunque abbia a cuore la pediatria livornese”.

“Anche quest’anno abbiamo voluto rinnovare un appuntamento per noi speciale, portando un momento di serenità ai bambini ricoverati in Pediatria all’ospedale di Livorno, con la consegna di uova pasquali, giochi e materiale didattico – dichiara Paolo Iovino –. Un gesto semplice ma dal grande valore umano, reso possibile grazie alla partecipazione di Irene Pazzagli, dell’amico di sempre Stella L’Erede e al contributo delle famiglie Bisordi/Razzauti, Nicolosi e Salvadori, mentre rivolgiamo un pensiero al comandante Alfa, oggi assente ma sempre parte di questa iniziativa. Desidero inoltre esprimere un sincero ringraziamento al direttore del presidio Spartaco Mencaroni per la disponibilità, a tutto lo staff del reparto guidato dal primario Roberto Danieli, alla responsabile infermieristica Elena Wust e alle responsabili della ludoteca Maria Cristina Piovani e Natalia Caia, che ogni giorno accolgono i piccoli pazienti con professionalità e cuore. A tutti loro va la nostra gratitudine, insieme all’augurio di una Pasqua serena per i bambini, le loro famiglie e tutta la comunità livornese”.

“Questa iniziativa ha una duplice valenza – sottolinea il direttore del presidio ospedaliero di Livorno, Spartaco Mencaroni – perché da una parte è gradita e apprezzata dai piccoli pazienti e dalle loro famiglie per il dono in sé che permettere di vivere momenti di serenità in un contesto delicato come quello del ricovero, ma non dobbiamo sottovalutare la ricaduta sui nostri operatori che percepiscono concretamente apprezzamento e attenzione per il lavoro che svolgono ogni giorno con impegno e professionalità”.

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