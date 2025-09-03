La pediatra Elisabetta Alberti torna a Livorno
Ringraziamo la dottoressa Alberti per la disponibilità
"Felice, da mamma, di tornare nella mia città e riabbracciare i colleghi anche se i pazienti e la vista panoramica del Romito mi mancheranno"
“Felice, da mamma, di tornare a Livorno e riabbracciare i colleghi anche se i pazienti e la vista panoramica del Romito mi mancheranno”. A parlare con un po’ di malincuore, da una parte, e gioia dall’altra è la pediatra Elisabetta Alberti che torna a lavorare nella sua città adottiva. Entrerà in servizio il 17 settembre a 41 anni (compiuti qualche giorno prima, il 13 settembre) negli ambulatori di piazza Damiano Chiesa a Colline dove operano già Madrigali, Giaconi e De Cesaris. Subito dopo la specializzazione conseguita a luglio 2017, Alberti è entrata a Pediatria all’ospedale di Livorno dove ha lavorato fino all’ottobre 2021 per poi trasferirsi sul territorio dove ad oggi e fino al 16 settembre presta servizio a Rosignano. In un comunicato stampa, l’Usl Toscana nord ovest ricorda che l’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni e che per effettuare la scelta del medico o pediatra è sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili online tramite:
Al servizio on line si può accedere tramite:
– portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/
– portale Open Toscana;
– App Toscana Salute;
- Totem PuntoSi;
– inviando una richiesta per mail;
– utilizzando il modulo on-line.
