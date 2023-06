La pensione può attendere, il dottor Cesare Pagani continua a visitare nei suoi studi

"Mi sentivo sempre utile ai miei pazienti che credo erano a me affezionati e così ho deciso di continuare". Il medico di famiglia, 1500 assistiti, ha scelto di continuare la professione avvalendosi del decreto milleproroghe governativo e dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalle autorità sanitarie

Ci sono medici di famiglia che lasciano per raggiunti limiti di età ed altri che rimangono. Il dottor Cesare Pagani, 1500 assistiti, con ambulatori in via dei Cavalieri e in via Montanari a Colline, è uno di questi. Avrebbe dovuto andare in pensione dal 1 agosto – come annunciato dall’Asl mesi fa – ma ha scelto di continuare la professione avvalendosi del decreto milleproroghe governativo e dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalle autorità sanitarie. A comunicarlo è stato lo stesso dottor Pagani, per farlo sapere ai propri assistiti che ne hanno apprezzato professionalità e dedizione. “Mi sentivo sempre utile ai miei pazienti che credo erano a me affezionati e così ho deciso di continuare. Eserciterò fino a settembre 2025″.

