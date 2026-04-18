La Polizia visita il Reparto di Pediatria
Durante la visita, a cui ha presenziato il questore di Livorno Giuseppina Stellino, accompagnato dal personale della polizia di Stato , sono stati consegnati alcuni doni, un semplice gesto per strappare un sorriso ai più piccoli
La polizia di Stato di Livorno, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno. Un’occasione speciale, per dimostrare vicinanza e sostegno ai bambini e ai loro genitori, e per ringraziare il primario del reparto, Roberto Danieli, e tutti i sanitari costantemente impegnati nella cura e nell’assistenza dei più fragili. Durante la visita, a cui ha presenziato il questore di Livorno Giuseppina Stellino, accompagnato dal personale della polizia di Stato , sono stati consegnati alcuni doni, un semplice gesto per strappare un sorriso ai più piccoli. Un momento di condivisione, sorrisi e solidarietà, per dimostrare il valore della Polizia di Stato e degli uomini in divisa, oltre il semplice ruolo istituzionale. In occasione dell’incontro si è parlato anche del progetto “chiedi di Nora” istituito per prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne.
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