La Usl: “120 minuti, chiama il 112. Non andare in pronto soccorso!

Il direttore dell’Area Emergenza Urgenza Nicola Bertocci spiega l'importanza della nuova campagna promossa dalla Usl Toscana nord ovest per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di agire rapidamente se si sospetta di avere un infarto

“L’infarto è una patologia tempo dipendente: vuol dire che c’è bisogno di un intervento sanitario entro 120 minuti dai primi sintomi e in questi casi la cosa giusta da fare è chiamare il 112″. Il direttore dell’Area Emergenza Urgenza Nicola Bertocci spiega l’importanza della nuova campagna “120 minuti, chiama il 112. Non andare in pronto soccorso!” promossa dalla Usl Toscana nord ovest per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di agire rapidamente se si sospetta di avere un infarto. “I soccorritori – prosegue Bertocci – arrivano subito dal paziente con un mezzo attrezzato ed effettuano l’elettrocardiogramma che viene consultato dal medico sul posto ma anche, in tempo reale, dai medici della centrale di emergenza. Se viene confermato l’infarto, i soccorritori portano la persona all’ospedale attrezzato più vicino assistendo nel modo migliore il paziente durante il tragitto. Troppo spesso, invece, accade che chi sente i sintomi di un infarto si fa accompagnare in pronto soccorso o peggio ancora vi si reca da solo ma è un comportamento sbagliato per vari motivi. Si potrebbe avere un malore durante il tragitto e causare un incidente. Potrebbe essere necessario attendere per fare il triage. L’ospedale potrebbe non essere dotato di una unità di terapia intensiva coronarica oppure la sala di emodinamica potrebbe essere impegnata per un’altra emergenza. Per questo la cosa migliore è affidarsi ai soccorritori dell’emergenza sanitaria, che sanno come e cosa fare e che conoscono l’organizzazione della rete clinica tempo dipendente dell’emergenza cardiologica”

