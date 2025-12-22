“L’affetto che ho per i pazienti mi accompagnerà sempre”
Ultimo giorno di lavoro mercoledì 31 dicembre per il medico di famiglia Riccardo Ferrini. Questo è il suo saluto
Ultimo giorno di lavoro mercoledì 31 dicembre per il medico di famiglia Riccardo Ferrini. Questo è il suo saluto. Ringraziamo il dottor Ferrini per la disponibilità: “Lasciare la Medicina di Famiglia (è così che l’ho sempre intesa) è un grande passo, soprattutto per il bellissimo rapporto che mi ha legato a così tante persone, ma l’affetto che ho per loro mi accompagnerà sempre. Senza l’impegno totalizzante della Medicina Generale avrò più tempo per i miei cari, per la mia specializzazione (la Gastroenterologia) e un po’ anche per me. Auguro a tutti ogni bene”.
