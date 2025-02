Lascia il palco del The Cage e corre in sala parto, il chitarrista Luti diventa babbo

Diego con mamma Denise nella foto autorizzata da Denise e Roberto, i genitori, che ringraziamo per la disponibilità

Benvenuto al mondo Diego! Il chitarrista: "Denise ed io stiamo camminando sulle nuvole. Un grande grazie per la professionalità e umanità a tutta Ostetricia: ci siamo sentiti seguiti, protetti, informati con costanza e dedizione, con ospitalità e simpatia, e tutto questo ha fatto bene al nostro stato d'animo. Un grazie speciale a Michele e Sara e Pietro Cheli che mi hanno portato in ospedale al volo. Lasciando il reparto ho chiesto a dei cari amici di rimanere in contatto telefonico con la mia compagna"

è online sulla nostra pagina Instagram, dalle 14.24, il video del momento in cui Roberto Luti lascia il palco del The Cage per correre in sala parto

“E’ stato veramente bellissimo. Denise ed io stiamo provando una gioia infinita. Quella sensazione di felicità e leggerezza che ci fa dire che “stiamo camminiamo sulle nuvole”. Un grande grazie per la professionalità e umanità a tutto il personale di Ostetricia“. A parlare è il famoso chitarrista Roberto Luti che sabato notte 8 febbraio è diventato babbo di Diego. E pensare che fino a poco prima Roberto si stava esibendo al The Cage con i Tres Radio Express Service featuring Clarence Bekker. “Ho riflettuto a lungo durante tutto l’arco della giornata sull’andare o meno a suonare – spiega Roberto, che ringraziamo per la disponibilità – Alla fine, d’accordo con la mia compagna, vista la situazione stabile che non presagiva un imminente travaglio ho deciso di non annullare la data. Altrimenti non sarei andato a suonare. Sarei sicuramente rimasto. Così ho lasciato il reparto chiedendo a dei cari amici di rimanere in contatto telefonico con lei”. Poco dopo le 23.30, al termine di un brano, gli amici ricevono la telefonata da Denise (“Portatemi Roberto”). Lui si sfila la chitarra e al microfono avvisa il pubblico con un “vado”. “In una frazione di secondo sono entrato in modalità fuga. Il cuore mi palpitava fortissimo. Ho salutato il pubblico, che ha ricambiato calorosamente, e in un batter d’occhio grazie a Michele e Sara e Pietro Cheli sono arrivato all’ospedale. Denise la stavano preparando per entrare in sala parto”. Diego nascerà alle 00.33. La coppia desidera ringraziare così il reparto: “Ci siamo trovati benissimo fin da subito, già durante la visita organizzata dal corso pre-parto. Poi quando venerdì siamo arrivati in ospedale per tutta la giornata ci siamo sentiti seguiti, protetti, informati con costanza e dedizione, con ospitalità e simpatia. E tutto questo ha fatto bene al nostro stato d’animo. Quello che ci ha colpito è stata la convivenza di questi due aspetti, quello professionale da una parte e quello umano dall’altro, che hanno reso la nostra esperienza, e soprattutto quella di Denise, umana e molto meno sanitaria se posso dir così. Il nostro grazie va veramente a tutti: ostetriche, medici e Oss”.

