Le Bimbe Riusano donano coperte e porta farmaco a Oncologia

Consegnate 60 coperte e 100 porta elastomeri da destinare alle pazienti e ai pazienti del Day Hospital e delle degenze dei reparti di Oncologia e Oncoematologia. Allegrini, Cupini e Mariani: "Daranno calore e colore. Grazie per questo gesto"

Le volontarie del gruppo “Le Bimbe Riusano” hanno consegnato 60 coperte e 100 porta elastomeri da destinare alle pazienti e ai pazienti del Day Hospital e delle degenze dei reparti di Oncologia e Oncoematologia dell’ospedale di Livorno. Ad accoglierle il direttore del Dipartimento di Oncologia, Giacomo Allegrini, assieme alla responsabile del Day Hospital Oncologico, Samanta Cupini, alla coordinatrice infermieristica, Daniela Mariani e a molti altri operatori sanitari che giornalmente assistono i pazienti. “Vogliamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento dicono – confermano Allegrini, Cupini e Mariani – a tutte le volontarie coinvolte nell’iniziativa per il loro generoso contributo. La consegna di questo materiale rappresenta un gesto di grande sensibilità e attenzione verso i nostri pazienti. Questi doni non solo offrono un supporto pratico durante il percorso, ma trasmettono anche un prezioso messaggio di vicinanza e solidarietà. La vostra dedizione e il vostro impegno dimostrano come il lavoro di squadra e la collaborazione possano fare la differenza nella vita delle persone. Grazie di cuore per il vostro esempio di altruismo e per il sostegno prezioso che ci offrite nel nostro cammino verso la cura e il benessere dei pazienti”. “Ognuna di noi è stata colpita personalmente o come familiare stretto da una malattia oncologica – racconta Federica Pracchia, infermiera dell’Educazione e Promozione della Salute e tra le fondatrici del gruppo “Le Bimbe Riusano” – per questo abbiamo deciso di unirci in un altro progetto solidale come gesto di vicinanza e calore per i pazienti che si sottopongono a trattamenti e cure. Che i colori variopinti di questa lana o delle stoffe utilizzate circondino di affetto e calore chiunque le riceva in dono. Tutto il materiale, ci teniamo a sottolinearlo, ci è stato donato grazie al passaparola delle persone. Le nostre iniziative non finiscono comunque qui e per avere maggior informazioni è possibile consultare i nostri canali social”.

