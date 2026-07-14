L’Enriques dona a Nefrologia sette televisori in memoria del professor Luschi

La direttrice Batini: “Per molti pazienti la dialisi occupa un terzo della vita e il signor Cesare è rimasto nei nostri cuori”. Le professoresse Milani e Fiorillo a nome della scuola: "Un carissimo amico, un esempio”. La 3ª C ha ricordato il docente donando al reparto una carrozzina

Si è svolta stamattina nel reparto di Nefrologia la consegna di 7 nuovi televisori destinati ai pazienti del reparto Dialisi. La donazione è stata effettuata in memoria del professor dell’Enriques Cesare Luschi, scomparso all’età di 56 anni l’8 luglio 2025. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore dell’ospedale Spartaco Mencaroni, la direttrice della Nefrologia e Dialisi, Valentina Batini, e le professoresse Leila Milani e Veronica Fiorillo che a nome del dirigente scolastico Ersilio Castorina e dell’intero corpo docente dell’istituto hanno sottolineato: “È stato un collega e un carissimo amico. Un grande esempio per noi, per gli studenti e per chi lo ha conosciuto”. La direttrice Batini ha evidenziato l’importanza della donazione per i pazienti: “Avere una televisione, per molti di loro, significa rendere più sopportabile un tempo che rappresenta un terzo della loro vita. Il signor Luschi è un paziente rimasto nel cuore di tutti noi”. Il personale del reparto lo ricorda come “una persona esemplare” raccontando come fosse normale vederlo correggere i compiti durante le sedute di dialisi. Infine, nel suo intervento Mencaroni ha ringraziato l’Enriques per l’iniziativa, sottolineando che “le donazioni rappresentano non solo un valore materiale, ma anche un importante segnale di vicinanza della comunità”. Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche un precedente gesto di solidarietà: quello della 3ª C dell’anno scolastico 2025/2026 che il 7 ottobre 2025 per ricordare il prof. Luschi ha donato al reparto una carrozzina.

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