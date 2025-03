Leonardo Fissi, medico di famiglia under 30

Il dottor Leonardo Fissi, che ringraziamo per la disponibilià

Laureato in Medicina a Siena e specializzando in medicina generale a Pisa, il dottor Fissi prende servizio come medico di famiglia convenzionato con la Usl Toscana nord ovest

Laureato in Medicina a Siena e specializzando in medicina generale a Pisa, Leonardo Fissi da domani 4 marzo prende servizio come medico di famiglia convenzionato con la Usl Toscana nord ovest, come si legge in un comunicato stampa del 3 marzo, nell’ambulatorio di via Rosmini alla Rosa. “Mi ritengo una persona empatica e predisposta al dialogo – spiega il dottor Fissi, livornese di 29 anni compiuti, che ringraziamo per la disponibilità – ed è per questo che ho scelto di intraprendere questa strada dopo un anno e mezzo come medico del pronto soccorso. Il rapporto continuativo che un medico di famiglia ha con il paziente mi piace. Sono comunque consapevole del fatto che questo tipo di professione richieda organizzazione. Se ben organizzato ritengo che il nostro lavoro possa dare grandi soddisfazioni”. Nell’augurare buon lavoro al dottor Fissi, che subentra al dottor Corrado Danti, ricordiamo che è possibile effettuare la scelta del medico tramite App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store), Totem PuntoSI, Portale web Open Toscana e il link https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/48-scegliere-medico-o-pediatra-di-famiglia via web quindi, azzerando così le file.

Condividi:

Riproduzione riservata ©