Livorno Donna Salute e Cultura, i medici rispondo sul tumore al senso

Sabato 18 novembre alle 10 nella Sala “A. Simonini” della ex Circoscrizione 2, scali Finocchietti, 4, si terrà il secondo incontro sul tema “Il ruolo della ricerca in oncologia. Un’opportunità per le pazienti”

L’Associazione Livorno Donna Salute e Cultura Odv, nell’ambito delle azioni di informazione, prevenzione oncologica e i corretti stili di vita, invita la cittadinanza al 3° ed ultimo ciclo di incontri-forum con i medici dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, dal titolo “Il tumore al seno: i medici rispondono”.

Il dottor Luigi Coltelli (coordinatore del gruppo oncologico ATNO per la patologia mammaria ) risponderà alle domande. Sarà garantito il servizio di interpretariato di L.I.S. a cura dell’Associazione Comunico.

