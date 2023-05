Livorno Donna, terzo incontro sul tumore al seno

Sabato 13 maggio alle 10, all’interno della sala “A. Simonini” della ex Circoscrizione 2, scali Finocchietti 4, ci sarà il terzo incontro, promosso dall’associazione Livorno Donna, aperto alla cittadinanza riguardante la prevenzione e la cura del tumore al seno.

Sarà presente il dottor Luigi Coltelli, coordinatore del gruppo oncologico ATNO per la patologia mammaria che tratterà: “Il trattamento medico oncologico prima e dopo la chirurgia e per il tumore al seno. Un percorso personalizzato”, rispondendo alle domande

