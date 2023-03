Lo studio pediatrico Regina Margherita si trasferisce a Banditella

Le pediatre Irene Sammartino, Ilaria Talini e Ilaria Vannozzi

Dal 6 marzo lo studio si trasferisce in piazza 185esimo reggimento Artiglieria Folgore 2. Recapiti e orari resteranno invariati

Lo studio pediatrico Regina Margherita in via Caprilli, di cui fanno parte le dottoresse Irene Sammartino, Ilaria Talini e Ilaria Vannozzi, dal 6 marzo si trasferisce in piazza 185esimo reggimento Artiglieria Folgore, 2 (adiacenze al Centro Commerciale Marilia). Recapiti e orari resteranno invariati.

Dott.ssa Sammartino: 05861621575 lun/mer/ven 8:30/12:30 , mart/giov 15/19

Dott.ssa Talini: 05861621576 lun/mer/ven 8:30/12:30 , mart/giov 15/19

Dott.ssa Vannozzi: 0586814310 lun/mer/ven 15/19, mart/giov 8:30/12:30.

email: [email protected]

