Lorenzo Testaverde, 44 anni, sarà il nuovo primario di Neuroradiologia

Il dottor Lorenzo Testaverde, che ringraziamo per la disponibilità

Dal 2012 a Livorno, assumerà l'incarico di nuovo direttore dell'unità operativa complessa dal 1 febbraio: "Dedicherò il mio massimo impegno ad un reparto che, in Italia, ha una lunga e importante tradizione. Ringrazio la dr.ssa Stefania Gaglianone per l'abnegazione e professionalità nel ruolo di facente funzione"

Il dottor Lorenzo Testaverde è il nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Neuroradiologia. Originario di Roma, 44 anni, dal 2012 in servizio all’ospedale di Livorno, assumerà l’incarico di “primario”, come si usava dire un tempo, dal 1 febbraio. “Desidero ringraziare la direzione generale nella persona della dr.ssa Maria Letizia Casani per la fiducia accordatami e per aver confermato con questa nomina la sua attenzione per la nostra struttura complessa. La Neuroradiologia di Livorno ha una lunga ed importante tradizione in Italia: viene fondata nel 1987 dal dr. Nello Quilici. Successivamente dal 2000 al 2019 è stata guidata dal dr. Daniele Prosetti e dal 2019 ad oggi la dr.ssa Stefania Gaglianone si è fatta carico del ruolo di facente funzione garantendo con abnegazione e professionalità la continuità nella direzione della struttura, motivo per il quale le va un doveroso e sincero ringraziamento da parte mia. Dal 1 febbraio raccoglierò questo importante testimone e dedicherò il mio massimo impegno, anche alla formazione continua. Altro aspetto cui ho sempre prestato attenzione”. Laureato in Medicina alla Sapienza di Roma nel 2005 con 110 e lode, dove ha poi conseguito con lode la specializzazione in Radiodiagnostica nel 2009, Testaverde annovera nel suo cv anche un master europeo in Neuroradiologia conseguito nel 2015 e un master italiano di secondo livello in Neuroradiologia a Pisa conseguito nel 2024. Inoltre del reparto è dal 2013 il referente per la formazione e dal 2019 è docente del Polo Didattico di Livorno. “Ho sempre avuto la passione per la cura della formazione, elemento essenziale per la nostra professione, applicando questo concetto anzitutto prima su me stesso”.” Preciso – conclude – che la nostra unità operativa in realtà non è al servizio soltanto dei cittadini e dell’ospedale di Livorno ma dell’intera azienda Toscana nord ovest dal momento che è unica in tutta l’Azienda ATNO e rappresenta un punto di riferimento per la diagnostica di II livello in molte patologie di grande interesse. Principalmente in ambito oncologico, nel quale collabora con le UO di Neurochirurgia, di Radioterapia e di Oncologia per la gestione multi-disciplinare del paziente, garantendo i più alti standard di cure grazie alla diagnostica multi-modale di RM con le tecniche avanzate di RM spettroscopia e RM perfusionale eseguibili sul nuovo magnete installato pochi anni fa”.

