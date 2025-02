Lorenzo Testaverde nominato nuovo direttore di NeuroRadiologia

La direttrice Casani: "Siamo particolarmente orgogliosi di questa scelta che conferma l'impegno dell'Azienda nella valorizzazione e nel rafforzamento dei nostri reparti di eccellenza"

Il dottor Lorenzo Testaverde è stato nominato nuovo direttore della NeuroRadiologia dell’ospedale. “Siamo particolarmente orgogliosi di questa scelta – dichiara il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – che conferma l’impegno dell’Azienda nella valorizzazione e nel rafforzamento dei nostri reparti di eccellenza. La Neuroradiologia di Livorno ha una lunga ed importante tradizione a livello nazionale e la sua creazione risale a circa 40 anni grazie all’intuizione dal dottor Nello Quilici. Successivamente dal 2000 al 2019 è stata guidata dal dottor Daniele Prosetti e dal 2019 ad oggi la dottoressa Stefania Gaglianone che si è fatta carico del ruolo di facente funzione garantendo con abnegazione e professionalità la continuità nella direzione della struttura, motivo per il quale le va un doveroso e sincero ringraziamento da parte mia. La NeuroRadiologia di Livorno rappresenta un pilastro fondamentale per l’intera azienda, con la sua capacità di garantire diagnosi di alta qualità e trattamenti all’avanguardia in settori cruciali come quello oncologico e delle patologie tempo-dipendenti. La nomina del dottor Testaverde è un riconoscimento al suo percorso professionale e alle competenze che ha maturato nel corso degli anni, e sono certa che contribuirà a proseguire con successo il lavoro che è stato fatto finora. La continua innovazione, insieme alla formazione, è alla base del nostro impegno per garantire ai cittadini le migliori cure possibile. Concludo augurando al dottor Testaverde un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni”. “Desidero ringraziare – dice il nuovo primario Lorenzo Testaverde – la dottoressa Casani per la fiducia accordatami e per aver confermato, con questa nomina, la sua attenzione per la struttura complessa della Neuroradiologia di Livorno. Preciso che la nostra Unità Operativa non è al servizio soltanto dei cittadini e dell’ospedale di Livorno, ma dell’intera azienda Toscana nord ovest, dal momento che è unica in tutta l’Azienda e rappresenta un punto di riferimento per la diagnostica di II livello in molte patologie di grande interesse, principalmente in ambito oncologico, nel quale collabora con le UO di Neurochirurgia, di Radioterapia e di Oncologia per la gestione multi-disciplinare del paziente, garantendo i più alti standard di cure grazie alla diagnostica multi-modale di RM, con le tecniche avanzate di RM spettroscopia e RM perfusionale eseguibili sul nuovo magnete installato pochi anni fa nel nostro Presidio Ospedaliero. La Neuroradiologia di Livorno, inoltre, rappresenta un punto di riferimento, dal punto di vista diagnostico, anche nella gestione dell’ictus ischemico e dunque della rete delle patologie tempo-dipendenti, grazie alle tecniche di TC perfusionale, oggi possibile grazie al nuovo tomografo appena installato presso il nostro PS e del correlato software di analisi mediante AI che la nostra Azienda ha acquistato, e che andranno implementati nelle varie realtà locali, tra le quali la nostra. Con i recenti investimenti fatti dall’azienda il “parco macchine” del nostro reparto è tra i più moderni e tecnologicamente all’avanguardia”. Lorenzo Testaverde, 44 anni, si è laureato in Medicina alla Sapienza di Roma nel 2005 per poi specializzarsi in Radiodiagnostica nel 2009. Nel 2015 è membro dello European Board of Neuroradiology presso European Society Neuroradiology (ESNR). Nel 2024 ha conseguito il master di II livello in Neuroradiologia Diagnostica all’Università di Pisa. Dal 2019 al 2024 è stato docente a contratto per il Polo Didattico di Livorno. Dal 2013 è Referente per la Formazione della Neuroradiologia di Livorno. Dal 2023 Rappresentante Nazionale Neuroradiologia Sindacato Nazionale Radiologi (SNR) e Consigliere Regionale Toscana SIRM (Società Italiana Radiologia Medica).

