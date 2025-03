Luca Castellano, 32 anni, nuovo medico di famiglia

Un altro giovane livornese sta per diventare medico di famiglia di ruolo. Parliamo di Luca Castellano, 32 anni il 25 aprile, che proprio ad aprile, il primo del mese per l’esattezza, prenderà servizio. Laureato in medicina e chirurgia, attualmente è al secondo anno di specialistica in medicina generale e si dice molto desideroso di partire: “Sono molto contento di poter iniziare di ruolo – spiega il dottor Castellano che ringraziamo per la disponibilità – e di poter finalmente avere i “miei” pazienti dopo un paio di anni di sostituzioni. Guidare il paziente nel suo percorso di salute è l’aspetto del medico di famiglia che più mi affascina e che più mi ha fatto decidere di intraprendere questa strada. Spero di poter instaurare fin da subito un rapporto di fiducia e di accoglienza”. Castellano riceverà in piazza Cavour, 6 (l’ambulatorio principale) e in via Lopez, 1 bis.

