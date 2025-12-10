Maratona di nascite a Ostetricia: 9 in 31 ore!

Un grazie speciale alle mamme per aver condiviso con noi questo momento straordinario

Vi presentiamo con gioia Cesare, Santiago, Andrea, Simone, Margherita, Pietro, Bianca, Edoardo e Rachele. Il primario Abate: "Ringrazio tutti gli operatori in servizio che nell'arco dei cinque turni si sono adoperati in questo tour de force"

Vi presentiamo con gioia Cesare, Santiago, Andrea, Simone, Margherita, Pietro, Bianca, Edoardo e Rachele: sono i 9 neonati, in ordine di nascita, venuti alla luce tra le 19:21 dell’8 dicembre e le 2:02 del 10 dicembre (il peso va dai 2380 grammi ai 3.900). Un’intensa e meravigliosa sequenza di nascite in appena 31 ore che ha riempito di emozione tutto il reparto, dove le ostetriche hanno dato vita in corridoio ad un’iniziativa ormai diventata tradizione. Quest’anno appesi al soffitto 47 palloncini colorati contenenti i nomi dei 700 nuovi nati nel 2025. Ogni anno il tema cambia, sempre con un tocco originale per trasformare il reparto in un luogo accogliente e pieno di emozione. Un grazie speciale alle mamme Asya, Bleona, Francesca, Chiara, Francesca, Susanna, Sabrina, Elena e Martina per aver condiviso con noi questo momento straordinario. “In un periodo in cui la denatalità è un fenomeno che purtroppo coinvolge un po’ tutti i punti nascita della Usl Toscana nord ovest, una notizia come questa non può che essere accolta con grande gioia. Ringrazio tutti gli operatori in servizio che nell’arco dei cinque turni si sono adoperati in questo tour de force” ha commentato il primario di Ginecologia e Ostetricia, Sergio Abate, presente nella foto di gruppo e che ringraziamo per la disponibilità. Un boom di nascite, al ritmo di un parto ogni 3 ore e mezza circa, simile a quello registrato solo pochi giorni fa all’ospedale Versilia: 9 nascite in 32 ore.

