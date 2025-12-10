Maratona di nascite a Ostetricia: 9 in 31 ore!
Un grazie speciale alle mamme per aver condiviso con noi questo momento straordinario
Vi presentiamo con gioia Cesare, Santiago, Andrea, Simone, Margherita, Pietro, Bianca, Edoardo e Rachele. Il primario Abate: "Ringrazio tutti gli operatori in servizio che nell'arco dei cinque turni si sono adoperati in questo tour de force"
Vi presentiamo con gioia Cesare, Santiago, Andrea, Simone, Margherita, Pietro, Bianca, Edoardo e Rachele: sono i 9 neonati, in ordine di nascita, venuti alla luce tra le 19:21 dell’8 dicembre e le 2:02 del 10 dicembre (il peso va dai 2380 grammi ai 3.900). Un’intensa e meravigliosa sequenza di nascite in appena 31 ore che ha riempito di emozione tutto il reparto, dove le ostetriche hanno dato vita in corridoio ad un’iniziativa ormai diventata tradizione. Quest’anno appesi al soffitto 47 palloncini colorati contenenti i nomi dei 700 nuovi nati nel 2025. Ogni anno il tema cambia, sempre con un tocco originale per trasformare il reparto in un luogo accogliente e pieno di emozione. Un grazie speciale alle mamme Asya, Bleona, Francesca, Chiara, Francesca, Susanna, Sabrina, Elena e Martina per aver condiviso con noi questo momento straordinario. “In un periodo in cui la denatalità è un fenomeno che purtroppo coinvolge un po’ tutti i punti nascita della Usl Toscana nord ovest, una notizia come questa non può che essere accolta con grande gioia. Ringrazio tutti gli operatori in servizio che nell’arco dei cinque turni si sono adoperati in questo tour de force” ha commentato il primario di Ginecologia e Ostetricia, Sergio Abate, presente nella foto di gruppo e che ringraziamo per la disponibilità. Un boom di nascite, al ritmo di un parto ogni 3 ore e mezza circa, simile a quello registrato solo pochi giorni fa all’ospedale Versilia: 9 nascite in 32 ore.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.