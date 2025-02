Maria Cristina Piovani è la nuova coordinatrice della scuola ospedaliera di Pediatria

Insieme alla professoressa Piovani, formano il corpo docente del reparto la professoressa di lettere Anna Lisa Volpe e il professore di matematica Filippo Savoca

Maria Cristina Piovani è la nuova coordinatrice della scuola ospedaliera di Pediatria. Dal 1 settembre 2024 è subentrata a Rosalba Bruna. Insieme alla professoressa Piovani, negli ultimi 9 anni insegnante alla scuola europea di Bruxelles EEB2, formano il corpo docente del reparto la professoressa di lettere Anna Lisa Volpe e il professore di matematica Filippo Savoca. Entrambi insegnano ai pazienti della fascia di età della scuola secondaria di primo grado, mentre Piovani insegna ai pazienti della fascia di età della primaria. E grazie alla recente convenzione firmata dalla Usl Toscana nord ovest con l’ufficio scolastico regionale, l’ufficio scolastico provinciale e l’istituto comprensivo Mazzini, la scuola ospedaliera sarà presente per altri tre anni proseguendo così una tradizione che va avanti da quarant’anni. “La nascita delle sezioni scolastiche all’interno degli ospedali – spiega il primario Danieli – fu stabilita a livello nazionale da una circolare ministeriale del 1986, ma Livorno fu pioniera anche in questo aspetto anticipando di alcuni anni l’iniziativa grazie soprattutto all’intuizione e alla lungimiranza del professor Luciano Vizzoni. Tutti i primari che si sono succeduti hanno poi voluto confermare questa scelta che coniuga due diritti fondamentali come l’istruzione e la salute. Inizialmente era un servizio destinato soprattutto ai più piccoli, poi dall’anno scolastico 2020/2021 siamo riusciti ad includere, oltre alle elementari anche le scuole medie grazie al supporto dell’istituto comprensivo Mazzini che ci ha permesso di ampliare la copertura della scuola dell’obbligo”.

