Mario Bartoli a Pediatria per esaudire i desideri dei piccoli pazienti

Il primario Danieli e Mario Bartoli

Accolto dal primario Danieli, Mario ha consegnato la cassetta della posta di Babbo Natale alla scuola ospedaliera del reparto dove poi tornerà vestito da Babbo Natale per consegnare i regali acquistati grazie alle donazioni del Mare dei Ricordi

A Pediatria è arrivata la cassetta della posta di Babbo Natale. L’iniziativa è di Mario Bartoli che stamattina – accolto dal primario Roberto Danieli, dalla insegnante di matematica delle Mazzini in servizio nella scuola Natalia Caia e dalla coordinatrice della scuola Cristina Piovani – l’ha consegnata alla scuola ospedaliera del reparto. Qui, fino a venerdì 19 dicembre, i piccoli pazienti potranno imbucare la propria letterina. Sarà poi lo stesso Mario ad acquistare i doni, grazie alle donazioni del Mare dei Ricordi, e a consegnarli vestito da Babbo Natale. Sono sempre di più le scuole materne che Mario nel mese di dicembre visita in questa veste e quest’anno ha deciso di aggiungere al suo speciale tour la scuola di Pediatria per regalare un momento di gioia anche a chi trascorrerà le feste in ospedale. “È una gioia immensa impegnarmi affinché i bambini e le bambine continuino a credere nell’esistenza di questo loro magico personaggio. Babbo Natale vi aspetta anche domenica 21 (ore 15.30) nel Parco Inclusivo di Kyra”.

