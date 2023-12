Martedì 5 dicembre traffico veicolare bloccato tra i padiglioni 4, 5, 6 e 7

Resterà libero il transito esclusivamente pedonale tra i padiglioni compresi nello spazio interdetto (padiglioni 4, 5, 6 e 7)

Dalla mezzanotte di lunedì 4 dicembre scatterà il blocco del traffico veicolare nell’area dell’ospedale di Livorno compresa tra l’uscita carrabile di via della Meridiana e il 7° padiglione per consentire l’esecuzione di lavori. Resterà libero il transito esclusivamente pedonale tra i padiglioni compresi nello spazio interdetto (padiglioni 4, 5, 6 e 7). Le attività, che cominceranno dalle 7.30 di martedì 5 dicembre per concludersi presumibilmente alle 15, permetteranno il posizionamento nell’area di nuove strutture prefabbricate. Nell’area dell’intervento sarà presente personale di servizio per garantire la sicurezza e assicurare tutte le informazioni necessarie all’utenza. L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa per eventuali disagi dovessero manifestarsi. Con l’occasione ricordiamo che l’accesso pedonale facilitato ai corridoi coperti e quindi ai padiglioni si trova nell’area compresa tra il Pronto Soccorso e il padiglione 8.

