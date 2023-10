Medici di famiglia, dal 1° novembre lascia il dottor Manni

Maurizio Manni che ringraziamo per la disponibilità

Tutti gli assistiti in carico ai medici in uscita dal servizio dovranno effettuare una nuova scelta. Per effettuare il cambio la USL Toscana nord ovest ha messo a disposizione anche una modalità online sul sito istituzionale https://www.uslnordovest.toscana.it/richiesta-cambio-medico

Cambiamenti in vista nelle liste dei medici di famiglia nella provincia di Livorno. In particolare nell’ambito territoriale di Livorno dal 1° novembre termina il rapporto convenzionale con il dottor Maurizio Manni. “Ringrazio tutti i pazienti che per decenni ho seguito – commenta il medico di famiglia contattato dalla redazione di QuiLivorno.it – continuerò ad effettuare visite specialistiche come dermatologo”.

Nell’ambito territoriale di Cecina dal 31 ottobre termina il rapporto convenzionale con il dottor Roberto Gori, a Castagneto Carducci dal 1° novembre termina il rapporto convenzionale con la dottoressa Giovanna Cardone, mentre nell’ambito territoriale di Piombino dal 1° novembre termina il rapporto convenzionale con la dottoressa Patrizia Becherini.

Tutti gli assistiti in carico ai medici in uscita dal servizio dovranno effettuare una nuova scelta di assistenza. Con l’occasione ricordiamo che è sempre consigliabile effettuare la scelta del medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– App SmartSST di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

– Totem PuntoSI

– Portale web Open Toscana

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha messo a disposizione anche una modalità online. Sul sito istituzionale (https://www.uslnordovest.toscana.it/richiesta-cambio-medico) è disponibile un modulo elettronico compilabile via web per avanzare richiesta di cambio del medico o del pediatra. Può essere utilizzato dai cittadini con iscrizione, in corso di validità, al servizio sanitario regionale ed essere compilato per se stessi, per i propri figli minori o per persone per le quali si esercita la tutela. Le preferenze potranno essere espresse a favore di medici del proprio Comune di residenza o domicilio.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.

