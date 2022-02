Medici di famiglia, ecco tre nuove dottoresse: Fraschi, Neri e Berti

Dal 1° marzo termina il rapporto convenzionale con i dottori Franco Pini e Carlo Novelli, mentre vengono attivati quelli con la dottoressa Francesca Fraschi e Laura Neri. A Collesalvetti, dal 28 marzo, ecco Benedetta Berti

Novità in arrivo tra i medici di famiglia in servizio in città. Nell’ambito di Livorno dal 1° marzo termina il rapporto convenzionale con i dottori Franco Pini e Carlo Novelli, mentre vengono attivati quelli con la dottoressa Francesca Fraschi e Laura Neri che avranno ciascuna un tetto massimo di 650 scelte acquisibili.

Nell’ambito di Collesalvetti dal 28 marzo partirà un incarico in assistenza primaria alla dottoressa Benedetta Berti con un tetto massimo di 650 scelte acquisibili;

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta del medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

– Totem PuntoSI

– Portale web Open Toscana

Il portale Open Toscana, permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.