Mese della prevenzione. Visite senologiche ed ecografie mammarie, come prenotare

Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno l’Associazione Livorno Donna, con i medici della Senologia di Livorno, promuove visite senologiche ed ecografie mammarie, alle donne in età compresa dai 40 ai 45 anni. L’iniziativa è patrocinata dall’Azienda U.S.L. Toscana NordOvest. Le visite si svolgeranno sabato 29 ottobre e sabato 5 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13 nella sede della Società Volontaria di Soccorso (Svs) di via San Giovanni. Per prenotare telefonare esclusivamente al numero 3317309227 da lunedì 24 ottobre a giovedì 27 ottobre dalle ore 11 alle ore 12. Esaurita la disponibilità degli appuntamenti, il numero del telefono sarà disattivato. L’ accesso sarà garantito secondo le normative Anti Covid.

