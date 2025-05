Michele Mureddu nuovo medico di famiglia under 35

Il dottor Michele Mureddu, che ringraziamo per la disponibilità

Il dottor Mureddu, 33 anni compiuti, entrerà in servizio lunedì 12 maggio e non nasconde l'emozione: "Entrare di ruolo è motivo di orgoglio e grande soddisfazione"

Vi presentiamo Michele Mureddu, prossimo medico di famiglia under 35. Laureato in Medicina e Chirurgia a dicembre 2021, il dottor Mureddu, 33 anni compiuti, al terzo anno del corso di formazione regionale in medicina generale, entrerà in servizio lunedì 12 maggio e non nasconde l’emozione: “Anche se ho già svolto l’incarico di guardia medica e qualche sostituzione entrare di ruolo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. L’aspetto che più affascina di questa professione è il poter essere un punto di riferimento per il paziente a 360 gradi e poterlo seguire nel tempo”. Mureddu riceverà nell’ambulatorio di piazza Cavour, 6. Si allunga così l’elenco dei giovani medici di famiglia livornesi. Da inizio marzo ve ne abbiamo presentati sette: Fissi, Castellano, Filippeschi, Razzauti (tutti under 35), Citti, Benni e Donati. Otto, con Mureddu.

Condividi:

Riproduzione riservata ©