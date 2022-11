Misericordia Livorno, via al corso gratuito per soccorritori (livello base)

Il corso è aperto a tutti coloro il cui obiettivo è quello di diventare soccorritori all'interno della Confraternita della Misericordia. INFO e ISCRIZIONI: [email protected]

La Misericordia di Livorno organizza un corso gratuito per soccorritori (livello base). Le lezioni prenderanno piede a partire da martedì 14 novembre alle 21. Il corso è aperto a tutti coloro il cui obiettivo è quello di diventare soccorritori all’interno della Confraternita della Misericordia.

Il corso ha come punti cardine l’abilitazione all’utilizzo del DAE (defibrillatore), l’apprendimento delle tecniche di primo soccorso in situazioni di emergenza, quello delle tecniche per l’utilizzo delle seggioline in ogni loro tipologia e del trasporto dei servizi di tipo ordinario.

Tra gli obiettivi chiaramente non può mancare quello relativo all’acquisizione delle conoscenze di come è strutturato il 112 del nostro territorio.

Per maggiori info e iscrizioni: [email protected].

