Molto gradito l’ambulatorio di ortopedia pediatrica

I primari Massimo Valesini (Ortopedia e Traumatologia) e Roberto Danieli (Neonatologia e Pediatria)

Tra prima visite, collaudi per busti o plantari e controlli sono stati circa 600 in un anno gli appuntamenti negli ambulatori al piano terra dell’ottavo padiglione. Il primario Danieli: "Ringrazio il primario Valesini e le dottoresse Donati e Pini che con il loro impegno contribuiscono ad assicurare il controllo di un settore fondamentale della salute pediatrica"

Sono stati circa 600, tra prima visite, collaudi per busti o plantari e controlli, gli appuntamenti che sono stati assicurati dall’ambulatorio di Ortopedia Pediatrica dell’ospedale di Livorno in poco più di un anno di attività. “L’ambulatorio pensato per i bambini fino a 16 anni con problematiche di carattere ortopedico – spiega Massimo Valesini, direttore Ortopedia e Traumatologia di Livorno – ha riscosso un’attenzione che è andata oltre ogni nostra più rosea aspettativa. I casi trattati più frequentemente hanno riguardato scoliosi o piedi piatti ovvero problematiche che se non trattate in tempo possono pregiudicare, anche in modo serio, la qualità di vita. Per questo è stato apprezzato fin da subito il servizio assicurato dalle dottoresse Daniela Donati e Erica Pini che ringrazio della loro disponibilità e della formazione specifica messa disposizione dei piccoli livornesi. Il medico ortopedico è infatti una figura di fondamentale importanza durante la crescita per assicurare un corretto sviluppo muscolo scheletrico e per la prevenzione di future anomalie posturali e patologie a carico della colonna vertebrale. Come ulteriore traguardo per il futuro prossimo proveremo a rafforzare ulteriormente l’offerta in modo da poter assicurare a tutti una risposta quanto più rapida possibile”.

Il servizio viene assicurato negli ambulatori al piano terra dell’ottavo padiglione, ovvero una struttura dedicata all’area materna infantile, in modo che i piccoli pazienti possano trovare locali più adatti alle loro esigenze. Per accedere al servizio è sufficiente una prescrizione da parte del pediatra di libera scelta o del medico di famiglia con la quale fissare un appuntamento tramite Cup. “Il servizio è stato molto gradito da parte della cittadinanza – conferma Roberto Danieli, direttore Neonatologia e Pediatria di Livorno – ed ha ulteriormente rafforzato l’offerta degli ambulatori specialistici dedicati all’età pediatrica, aggiungendosi ai già presenti ambulatori di fibrosi cistica, diabetologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia in collaborazione con la neuropsichiatria infantile, allergologia, broncopneumologia, follow up neonatale ed ecografia. Ringrazio quindi il primario Massimo Valesini e le dottoresse Donati e Pini che con il loro impegno contribuiscono ad assicurare il controllo di un settore fondamentale della salute pediatrica”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©