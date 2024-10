Monira torna a Livorno, sarà medico di famiglia

Conosciuta per essere stata assieme agli altri due fratelli medici, Nadir e Karim, impegnata in corsia durante il Covid (loro a Lodi e Bergamo e Monira a Livorno) da lunedì 4 novembre tornerà a esercitare a Livorno dopo 16 mesi come medico di famiglia a Stagno. Alle spalle un lungo trascorso, 14 anni, in Marina Militare prima come cadetto e poi come ufficiale medico

Novità in arrivo tra i medici di famiglia. Lunedì 4 novembre entrerà in servizio a Livorno Monira Rachedi. Laureata a Pisa nel febbraio 2013, la 37enne Monira ha un trascorso di 14 anni in Marina Militare, dove ha studiato Medicina, prima come cadetto e poi come ufficiale medico. Dopodiché ha lavorato in pronto soccorso a Livorno, dal 2019 al 2022, per poi diventare medico di famiglia da marzo 2023 a luglio 2024 nel comune di Collesalvetti, a Stagno. E, come detto, dalla prossima settimana tornerà a esercitare la professione a Livorno. Città nella quale è balzata alla cronaca per essere stata assieme agli altri due fratelli medici, Nadir e Karim (il quarto fratello si occupa di tutt’altro), impegnata in corsia durante il Covid: loro a Lodi e Bergamo come ufficiali medici dell’esercito e Monira in pronto soccorso a Livorno. Adesso inizia la nuova avventura: “Sono contenta – spiega la dottoressa, che ringraziamo per la disponibilità – di poter svolgere questo lavoro in servizio alla città in cui sono nata e cresciuta e che mi ha sempre dato molto. Penso in particolare ai professori e allenatori che mi hanno accompagnato e sostenuto fino all’Accademia Navale, scelta appunto per non lasciare Livorno”.

