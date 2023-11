Nastro Blu – LILT for Men: 100 visite gratuite. Ecco come prenotarsi

Le visite sono riservate 25 a giovani dai 18 ai 25 anni per i tumori del testicolo. 25 a uomini dai 35 ai 49 anni per i tumori alla prostata test sangue occulto per uomini dai 40 ai 49 anni. Le adesioni saranno raccolte sabato 25 dalle 10 alle 18 presso l’iniziativa SPORT e SALUTE presso Decathlon Livorno e da Lunedi on line sul sito www.legatumorilivorno.it

Dal 18 al 26 novembre le Associazioni LILT aderenti all’iniziativa puntano i riflettori sulle patologie tumorali della sfera genitale maschile e invitano a sottoporsi alle visite di controllo

Durante il mese di novembre, periodo dell’anno dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – promuove la campagna di sensibilizzazione focalizzata sulle patologie tumorali della sfera genitale maschile.

Quest’anno l’iniziativa Nastro Blu – LILT for Men è in programma dal 18 al 26 novembre, per incentivare le visite di controllo presso gli ambulatori LILT distribuiti su tutto il territorio nazionale e diffondere conoscenza su queste patologie attraverso la distribuzione dell’opuscolo informativo: una pubblicazione nella quale vengono forniti approfondimenti sulle neoplasie “esclusivamente” maschili, come il tumore della prostata, il tumore al testicolo ed il carcinoma del pene.

Sul tema dell’autoesame la campagna 2023 vuole accendere i riflettori. Grazie al recente protocollo di intesa tra LILT e la Federazione Italiana Rugby, i giocatori della Nazionale Italiana Rugby Michele Lamaro, Federico Ruzza e Giacomo Nicotera hanno prestato il loro volto per mettere in luce il valore della prevenzione, invitando tutti gli uomini a scendere in campo con loro ed effettuare visite di controllo.

La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono oltre il 65% dei casi di cancro e intensificando le campagne di sensibilizzazione potremmo arrivare già oggi a una guaribilità superiore all’85%.

La LILT di Livorno, grazie anche al sostegno del Comune di Livorno, ha organizzato la campagna 2023 mettendo a disposizione 50 visite gratuite con l’interventi di un Medico Urologo presso il centro convenzionato

La Campagna Nazionale denominata “Nastro Blu” è dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, in particolare della prostata, la cui incidenza cresce di anno in anno.

Con la Campagna Nazionale, LILT intende potenziare il proprio impegno nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo – sia primario, che secondario – volte alla sensibilizzazione della popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile. Saranno riservate 50 visite gratuite presso la sede di Livorno e 50 test per sangue occulto.

