“Nessuna comunicazione sulla salute da parte della Asl”

"Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto alcuni messaggi in cui si invita a contattare la propria As chiamando numeri con prefisso 895". L'Usl toscana nord ovest smentisce qualsiasi collegamento con questo numero

Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto sul proprio smartphone alcuni messaggi in cui si invita a contattare la propria ASL in merito a informazioni importanti sulla propria salute, chiamando numeri con prefisso 895. L’azienda USL Toscana nord ovest smentisce qualsiasi collegamento con tale comunicazione. I recapiti indicati nei messaggi, si legge, non appartengono ad utenze aziendali e potrebbero invece essere numeri truffa. L’Asl invita tutti i cittadini che dovessero ricevere simili messaggi a segnalarlo immediatamente alle autorità competenti.

