Nicola Bertocci nuovo direttore della Centrale Operativa 118 Sud (Livorno-Pisa)

Nelle foto il dottor Bertocci e nel gruppo (da sinistra) Michela Cavallin (Ico 118), Nicolini, Bertocci e Bitonti

Il direttore Nicolini: "Siamo convinti che con la sua esperienza e capacità possa dare un importante contributo allo sviluppo della Centrale Operativa. Con l’occasione vorrei anche ringraziare il dottor Dario Bitonti che in questi anni ha guidato con competenza e spirito di servizio la sede livornese del 118"

Nicola Bertocci è il nuovo direttore della Centrale Operativa 118 Sud (Livorno-Pisa). Bertocci, 58 anni, nato a Pistoia, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze nel 1995 per poi specializzarsi in Medicina di Emergenza-Urgenza. Ha lavorato per la Centrale Operativa 118 di Pistoia fino ad arrivare a diventare direttore dell’Emergenza territoriale di Pistoia per l’Azienda USL Toscana Centro. È stato responsabile aziendale per i progetti di Telemedicina e della Rete Stemi. Fa parte della Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario (Cross) la struttura che opera per conto del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Coordinamento Regionale per le Maxiemergenze (Crm). “Con la nomina del nuovo primario della Centrale Operativa 118 Sud si aggiunge un tassello importantissimo in un settore molto delicato come è l’emergenza urgenza”. Dichiara la direttrice generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Lezia Casani. “Sono certa che il dottor Bertocci saprà coordinare un servizio che va dall’Elba a Pisa anche in vista della riforma regionale sul 118. Auguro al dottor Bertocci buon lavoro e ringrazio il dottor Bitonti per l’attività svolta fino ad oggi”. “Sono felice di questa nuova esperienza lavorativa – dice il direttore Nicola Bertocci – dalla quale sono sicuro di poter ricevere nuovi stimoli grazie alla presenza dei molti professionisti che questa centrale può vantare al suo interno. Con la loro disponibilità e competenza potremo fare un ottimo lavoro in un servizio che, considerando le sue caratteristiche e il territorio di competenza, rappresenta uno snodo strategico della rete di emergenza territoriale non solo locale, ma regionale”. “Oggi ho voluto accogliere personalmente il dottor Bertocci – racconta Andrea Nicolini, direttore dell’Area Emergenza Urgenza 118 della USL Toscana nord ovest – per dargli il benvenuto nella nostra Azienda da parte di tutta la direzione. Siamo convinti che con la sua esperienza e capacità possa dare un importante contributo allo sviluppo della Centrale Operativa. Con l’occasione vorrei anche ringraziare il dottor Dario Bitonti che in questi anni ha guidato con competenza e spirito di servizio la sede livornese del 118 e che sono convinto potrà continuare a dare un contributo insostituibile all’attività”.

Condividi: