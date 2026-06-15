Lisanna Baroncelli alla guida della Programmazione sanitaria dell’Usl Toscana nord ovest

"Assumo questo nuovo incarico con la convinzione che la programmazione sanitaria sia fondamentale per trasformare i bisogni dei cittadini in risposte concrete ed efficaci"

La dottoressa Lisanna Baroncelli è stata nominata direttrice della UOC Programmazione aziendale e Politiche sanitarie dell’Azienda USL Toscana nord ovest, a seguito dell’esito della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile a tempo determinato e con rapporto esclusivo. Il conferimento dell’incarico è stato disposto con deliberazione del Direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest. La struttura complessa Programmazione aziendale e Politiche sanitarie riveste un ruolo strategico nel supportare la definizione e l’attuazione delle politiche sanitarie aziendali, promuovendo processi di programmazione orientati ai bisogni di salute della popolazione, all’appropriatezza organizzativa, alla standardizzazione e realizzazione dei percorsi clinico organizzativi attraverso l’armonizzazione, snellimento e integrazione dei processi di digitalizzazione degli stessi. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Direzione aziendale per la fiducia accordatami nell’affidarmi questo importante e innovativo incarico professionale – dichiara Lisanna Baroncelli –. Affronto questa nuova responsabilità con entusiasmo e con la consapevolezza del valore del lavoro di squadra e della collaborazione con gli altri enti regionali, nella convinzione che la programmazione sanitaria rappresenti uno strumento fondamentale per tradurre l’evoluzione dei bisogni dei cittadini in risposte concrete, efficaci ed eque. Sarà mio obiettivo proseguire nel percorso di sviluppo di modelli organizzativi innovativi e sostenibili, valorizzando le competenze dei professionisti e promuovendo un approccio sempre più integrato e orientato alla qualità dei servizi offerti alla comunità”. “La nomina della dottoressa Lisanna Baroncelli – sottolinea la Direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest – rappresenta un passaggio importante per il consolidamento delle attività di programmazione strategica dell’Azienda. Siamo certi che la sua esperienza e la sua competenza contribuiranno a rafforzare ulteriormente i percorsi di innovazione organizzativa e di integrazione dei servizi, elementi essenziali per affrontare le sfide attuali e future del sistema sanitario pubblico. A lei rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che il contributo della Programmazione aziendale e Politiche sanitarie sarà determinante nel perseguire gli obiettivi di efficacia, equità e prossimità delle cure che caratterizzano l’azione della nostra Azienda”. L’Azienda USL Toscana nord ovest rivolge quindi alla dottoressa Lisanna Baroncelli le più vive congratulazioni per il nuovo incarico, formulando i migliori auspici per un proficuo lavoro al servizio dell’organizzazione sanitaria e dei cittadini del territorio.

Percorso professionale. Lisanna Baroncelli, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Pisa, vanta una consolidata esperienza nell’ambito dell’organizzazione sanitaria e della direzione medica ospedaliera. Dal 2016 al 2022 ha ricoperto numerosi incarichi di alta specializzazione in ambito organizzativo e di governo clinico nella direzione medica dell’Ospedale di Livorno, occupandosi, tra l’altro, del controllo di appropriatezza dei ricoveri, dello sviluppo dei processi informativi della rete ospedaliera e del coordinamento di attività di verifica e monitoraggio a livello aziendale e di Area Vasta. Tra gli incarichi più recenti e significativi figurano la sostituzione del coordinatore della Rete ospedaliera aziendale (2023-2025) e quella della direzione della UOC Direzione medica del Presidio ospedaliero Versilia (2022-2025). Dal 2022 ha inoltre svolto il ruolo di project manager aziendale per le emergenze intraospedaliere e dal settembre 2025 ricopre anche il ruolo di referente aziendale per la Telemedicina dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

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