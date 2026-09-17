Note di rispetto, all’ospedale musica e testimonianze contro la violenza sugli operatori sanitari

Appuntamento venerdì 18 settembre alle 17 nel Giardino delle Magnolie per sensibilizzare cittadini e operatori sul tema delle aggressioni in sanità

Mancano ormai poche ore a “Note di rispetto“, l’iniziativa in programma per domani, venerdì 18 settembre, alle ore 17 nel “Giardino delle Magnolie” dell’ospedale di Livorno, nata per richiamare l’attenzione sul tema della violenza nei confronti degli operatori sanitari attraverso la musica, le testimonianze e la sensibilizzazione. A rendere ancora più particolare l’appuntamento sarà la partecipazione volontaria di un gruppo di dipendenti dell’Azienda USL Toscana nord ovest che, al di fuori dell’attività lavorativa, hanno scelto di mettere a disposizione le proprie competenze musicali per contribuire alla realizzazione dell’evento. Da settimane si incontrano e provano i brani che comporranno una scaletta pensata per essere moderna, coinvolgente e capace di accompagnare il pubblico nella riflessione su un tema delicato e di grande importanza. Sul palco saliranno Andrea Barghigiani (tromba), Claudio Cignoni (chitarra), Filippo Cucchiara (chitarra), Enrico Frediani (basso), Piero La Marca (batteria), Marcello Lelli (basso), Antonio Morelli (chitarra), Laura Nassi (voce), Enio Puca (voce), Alice Rivecci (voce), Massimo Simoncini (tastiera) e Fabrizio Torsi (basso). Un gruppo eterogeneo di professionisti che ha deciso di trasformare una passione personale in un’occasione di partecipazione e di condivisione, mettendosi a disposizione a titolo volontario per sostenere un messaggio che riguarda l’intera comunità. La musica sarà infatti il filo conduttore di un pomeriggio nel quale si alterneranno momenti di esibizione e testimonianze di operatori che hanno vissuto episodi di violenza sul luogo di lavoro. L’obiettivo è andare oltre la semplice esibizione musicale e creare un momento aperto a tutta la cittadinanza per parlare di un fenomeno che coinvolge chi lavora quotidianamente nei servizi sanitari e che può compromettere non solo la sicurezza degli operatori, ma anche il rapporto di fiducia tra cittadini e professionisti della salute. Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Spartaco Mencaroni, direttore del presidio ospedaliero di Livorno. Seguirà la presentazione della giornata affidata ad Andrea Leonardi, presidente AIL e componente del Comitato di Partecipazione della Zona Livornese. È inoltre previsto l’intervento di Massimo Ughi, responsabile Prevenzione e Protezione dai rischi, dal titolo “Proteggere chi ci cura: il contesto e i dati Ospedale e Zona Livornese”, dedicato al quadro della violenza nei confronti degli operatori sanitari e alla situazione nel territorio livornese. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comitato di Partecipazione della Zona Livornese, grazie in particolare al supporto delle associazioni “AIL Livorno” e “In Associazione”. “Note di rispetto” è aperta a operatori sanitari, cittadini e a tutti coloro che vorranno partecipare a un momento di musica e riflessione. Un appuntamento nel quale saranno gli stessi operatori, anche attraverso una dimensione artistica e personale, a lanciare un messaggio di rispetto e a ricordare che chi lavora per la salute delle persone deve poterlo fare in condizioni di sicurezza, senza aggressioni e violenze.

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