Novità tra fine agosto e inizio settembre tra i medici di famiglia e pediatri

Il 31 agosto termina l’attività del medico di famiglia Alberto Pratesi. Tra i pediatri entrano in servizio a Livorno dal 1 settembre Olga Papacchini e Allegra Boni e dalla stessa data terminano gli incarichi provvisori le dottoresse Giulia De Bernardo e Ilaria Vannozzi che riceve un incarico provvisorio a Collesalvetti

Nei prossimi giorni termineranno i rapporti convenzionali con due medici di famiglia attivi nella provincia di Livorno. Come si legge in un comunicato del 24 agosto inviato dalla Asl, il 31 agosto terminerà l’attività del dottor Alberto Pratesi nell’Ambito Livorno. Gli assistiti dei due medici dovranno effettuare quindi una nuova scelta di assistenza. Inoltre, con un comunicato del 25 agosto l’Asl fa sapere che nell’ambito Livorno è stata disposta l’iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle dottoresse Olga Papacchini e Allegra Boni a partire dal 1 settembre. Dalla stessa data terminano gli incarichi provvisori delle dottoresse Ilaria Vannozzi e Giulia De Bernardo. I pazienti attualmente iscritti con le dottoresse Vannozzi e De Bernardo dovranno scegliere un nuovo pediatra. E nell’ambito di Collesalvetti è stato conferito un incarico provvisorio alla dottoressa Ilaria Vannozzi a partire dal 1 settembre a seguito del trasferimento della dottoressa Allegra Boni. I suoi assistiti saranno automaticamente trasferiti alla nuova incaricata. L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile scegliere medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

Condividi: