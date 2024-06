Nuova veste per la farmacia comunale 4 in via Marradi

Nell’ambito dei progetti di investimento di Farma.li per il 2024, la farmacia è stata oggetto di un intervento di ampliamento in seguito all’acquisto del fondo attiguo e dispone ora di una superficie complessiva lorda di circa 175 mq rispetto ai precedenti 93 mq. I nuovi servizi

Lunedì 3 giugno è stata presentata la nuova veste della Farmacia comunale n.4 in via Marradi 181 oggetto, nell’ambito dei progetti di investimento di Farma.li per l’anno 2024, di un intervento di ampliamento in seguito all’acquisto del fondo attiguo. La Farmacia 4, insieme alla Farmacia 8 “Grande” e alla Farmacia 5 “Montebello”, rappresenta un presidio strategico del centro cittadino per il sistema delle farmacie comunali di Farma.Li. e la fusione delle due unità immobiliari di via Marradi nonché la dotazione di arredi ed attrezzature è coerente con una visione moderna della farmacia. Il modello di farmacia che si sta delineando per i prossimi anni ipotizza che, grazie anche al convenzionamento con il Sistema Sanitario Nazionale, le farmacie evolvano rapidamente da tradizionali punti di dispensazione di farmaci a veri e propri presidi territoriali e centri di riferimento per il benessere dei cittadini.

La crisi pandemica causata dal Covid-19 ha reso quanto mai urgente l’accelerazione del processo evolutivo delle farmacie, affinché le innovazioni prospettate possano essere attuate a pieno in tempi certi e rapidi. Per rafforzare i servizi offerti dalle farmacie comunali ai fruitori del centro cittadino, il Management di Farma.Li ha puntato ad aumentare il potenziale della Farmacia Marradi, grazie all’acquisto del fondo commerciale, di circa 82 mq. di superficie, attiguo all’attuale sede della farmacia. Così facendo, la Farmacia 4 dispone di una superficie complessiva lorda di circa 175 mq., rispetto ai 93 mq. attuali, sicuramente più adeguata alle attuali e future esigenze.

“I numeri ci dicono che le farmacie comunali sono luoghi molto frequentati – ha commentato il sindaco Salvetti presente all’inaugurazione – e presi come riferimento e come punto di contatto della popolazione del sistema complessivo sanitario della società”-

“Questo è il quinto anno consecutivo che Farma.Li. chiude in attivo – ha commentato soddisfatto l’assessore alla Formazione e al Lavoro Gianfranco Simoncini – Abbiamo effettuato degli investimenti importanti sull’immobile acquistato ampliando anche gli spazi grazie ad un percorso di ingrandimento che per noi rappresentano un elemento significativo”.

“Il progetto dei lavori è iniziato con l’acquisto dell’immobile adiacente alla farmacia – spiega Susanna Fornai, direttrice generale di Farma.Li. – Per noi è stato fondamentale dare continuità al servizio studiando attentamente i tempi di trasferimento della farmacia nel locale nuovo. Da sabato 1 giugno siamo quindi nuovamente operativi”.

“Ci sono molti spazi nuovi – spiega l’ingegnere Giorgio Niccolai che ha progettato e seguito i lavori – Spazi studiati sia per migliorare la qualità dell’esposizione ma soprattutto spazi pensati per servizi. Primo tra tutti la stanza per il Cup e il servizio notturno e una cabina polifunzionale che possa servire come stanza prelievi, vaccini e analisi varie”.

“A tutto questo – conclude il nuovo amministratore delegato Claudio Puccetti – aggiungo solo che da tecnico e professionista avere un incarico del genere di questa attività economica con forte ricaduta sociale come la farmacia rappresenta un modo fondamentale di un’azienda che è benissimo avviata ed è per me doppia soddisfazione”.

Queste le novità della Farmacia Comunale numero 4 di via Marradi:

– nel layout sono stati ricavati spazi espositivi più adeguati che consentano di ampliare la gamma dei prodotti in offerta, migliorandone la visibilità;

– gli spazi sono stati ottimizzati per consentire oltre alle attività tradizionali e tipiche della farmacia (vendita medicinali e prodotti farmaceutici, consigli personalizzati di prodotti per la salute, il benessere e la prevenzione) anche i servizi socio-sanitari per i quali le Farmacie Comunali di Livorno sono da anni un punto di riferimento, nell’ambito degli accordi con la Regione Toscana e con la Asl.

Tra questi servizi ci sono le prenotazioni CUP, la telecardiologia, l’effettuazione di test antigenici rapidi, l’autoanalisi e la somministrazione di vaccini.

