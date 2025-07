Nuovo ospedale, approvata la delibera di affidamento del progetto definitivo

Le immagini presentate nel 2023

La nuova struttura, monoblocco, che verrà realizzata nell’area adiacente all’attuale ospedale comprendente parte dell’area ex Pirelli e una porzione del parco pubblico Pertini, sarà ad alta efficienza energetica, dotata di tecnologie moderne e spazi flessibili, concepita per garantire il massimo comfort a pazienti e operatori, ma anche per integrarsi nel tessuto urbano circostante. Il progetto sarà sottoposto alla Conferenza dei Servizi decisoria, prevista nei primi mesi del 2026, per l’ottenimento delle autorizzazioni. Successivamente, sarà trasmesso a INAIL, soggetto attuatore dell’intervento, che si occuperà delle fasi successive: verifica della progettazione, gara per l’appalto integrato e realizzazione dei lavori

Come si legge in un comunicato stampa del 17 luglio, con l’adozione della delibera n.771 del 17 luglio 2025, la Asl Toscana nord ovest ha affidato allo studio Rossiprodi – vincitore del concorso di progettazione – l’incarico per la redazione del progetto definitivo del nuovo ospedale di Livorno. Un passaggio fondamentale verso la realizzazione di un’opera strategica per la città e per il sistema sanitario pubblico toscano, che consentirà di offrire ai cittadini una sanità moderna, efficiente, sostenibile e centrata sui bisogni reali della popolazione. Il percorso che ha portato a questo risultato è iniziato con la sottoscrizione dell’Accordo preliminare tra Regione Toscana, ASL e Comune di Livorno, poi evoluto nell’Accordo di programma. In quell’occasione è stata definita l’attuale idea progettuale: un nuovo ospedale monoblocco da realizzare nell’area adiacente all’attuale struttura, comprendente parte dell’area ex Pirelli e una porzione del Parco pubblico Pertini. Importanti nel percorso sono stati alcuni passaggi tecnici e ammnistrativi. La variante urbanistica, adottata dal Consiglio Comunale nell’ottobre del 2022 e l’acquisizione dell’area, grazie alla complessa operazione di permuta dei terreni definita con il Comune di Livorno.

Il concorso di progettazione

L’indizione del concorso di progettazione prevedeva due gradi che avrebbero portato ad ottenere il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale. Il primo riguardava il nuovo ospedale e il suo inquadramento nel contesto della cittadella della salute, mentre il secondo grado doveva sviluppare i concetti presenti nel primo concorso. La prima commissione ha valutato le migliori cinque progettazioni che sono poi state ammesse al secondo grado del concorso. Per attivare il secondo grado, valutato da una seconda commissione diversa dalla prima, è stata necessaria l’approvazione della variante urbanistica. Nel giugno 2023 è stata nominata la commissione giudicatrice del secondo grado che ha concluso i lavori nell’ agosto 2023, individuando nello studio Rossiprodi il vincitore del concorso. Inoltre, nel corso del 2023 si è sviluppato un fitto confronto tra progettisti e professionisti sanitari per definire il “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)”. Nei primi mesi del 2024 è stato attivato anche il Dibattito Pubblico, strumento di confronto con cittadini, associazioni e istituzioni, coordinato dall’autorità regionale per la partecipazione. A seguito di queste fasi, i progettisti hanno consegnato ad aprile 2025 la versione aggiornata e integrata del PFTE, approvata oggi (17 luglio).

Una struttura al passo coi tempi

Il nuovo ospedale di Livorno sarà una struttura ad alta efficienza energetica, dotata di tecnologie moderne e spazi flessibili, concepita per garantire il massimo comfort a pazienti e operatori, ma anche per integrarsi nel tessuto urbano circostante. Non si tratta solo di un’opera edilizia, ma di un investimento sulla salute pubblica, sul lavoro e sulla qualità della vita dei cittadini. Il cronoprogramma dell’opera procede a conferma della determinazione dell’Azienda e della Regione Toscana nel garantire alla città di Livorno un ospedale moderno, funzionale, sostenibile e all’avanguardia. Un’infrastruttura in grado di rispondere alle sfide presenti e future della sanità pubblica, offrendo spazi adeguati, tecnologie innovative e percorsi assistenziali centrati sui bisogni dei cittadini. Al termine del percorso, il progetto sarà sottoposto alla Conferenza dei Servizi decisoria, prevista nei primi mesi del 2026, per l’ottenimento delle autorizzazioni. Successivamente, sarà trasmesso a INAIL, soggetto attuatore dell’intervento, che si occuperà delle fasi successive: verifica della progettazione, gara per l’appalto integrato e realizzazione dei lavori.

