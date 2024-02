Nuovo ospedale, il 14 febbraio primo dibattito pubblico

Il 14 febbraio alle 18 (sede da definire, Cisternino di Città o Hangar Creativi) inizia il percorso partecipativo con il primo dibattito pubblico sui lavori per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero nell’area ex Pirelli in via della Meridiana e sul futuro dei vecchi spazi (6 padiglioni) dove nascerà quella che è stata chiamata la Cittadella della Salute. Indetti per legge quando si parla di progetti di questa portata dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 46/2013, gli incontri aperti alla cittadinanza (consigliata la registrazione sul sito web) si svolgeranno fino all’11 aprile e nell’arco di questo periodo saranno in programma anche dibattiti diffusi (al Mercato, al camposcuola, per esempio) e webinar.

Sarà inoltre possibile sul sito web dpnuovoospedalelivorno.it poter caricare dibattiti auto organizzati e i “quaderni degli attori”. “L’obiettivo è coinvolgere il più possibile i cittadini – ha spiegato la responsabile del dibattito pubblico Bertello nominata dalla Autorità – dando la possibilità di capire, avanzate domande e proposte. Alla fine farò una relazione finale che presenterò a luglio dopo il silenzio elettorale”.

“Terremo conto delle proposte dei cittadini: potremmo prendere in considerazione aggiustamenti e/o integrazioni tenendo conto del quadro economico e delle reali possibilità di applicazione” ha aggiunto la direttrice generale della Usl Toscana nord ovest Casani. Obiettivi: prima pietra nel 2025 e conclusione lavori nel 2028. “Faremo pressing affinché non si perda neanche un giorno” ha detto il sindaco.

