Oculistica protagonista di studio su una rara combinazione di patologie

Il primario Vito Giudice e i medici del reparto di Oculistica dell’ospedale di Livorno: Dario Giorgio, Teresa Mautone e Alberto Morelli

I medici del reparto Dario Giorgio, Teresa Mautone e Alberto Morelli, con la supervisione del direttore Vito Giudice, hanno presentato lo studio effettuato su un paziente che presenta una singolare associazione tra una rara malattia genetica (malattia di Fabry) e una patologia degenerativa della cornea (cheratocono)

Il reparto di Oculistica dell’ospedale di Livorno è stato tra i protagonisti del congresso nazionale della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (Siso) che si è svolto a Roma nei giorni scorsi. I medici Dario Giorgio, Teresa Mautone e Alberto Morelli, con la supervisione del direttore Vito Giudice, hanno presentato lo studio effettuato su un paziente che presenta una singolare associazione tra una rara malattia genetica (malattia di Fabry) e una patologia degenerativa della cornea (cheratocono). “Il paziente che presenta questa rarissima combinazione – spiega il primario Vito Giudice – ha trovato nel nostro reparto tutte le strumentazioni e le professionalità necessarie per essere seguito nel migliore dei modi. È stato studiato, infatti, con le più moderne tecniche di imaging retinico, come l’OCT e la fotografia del fundus a campo largo, e corneale come la topografia corneale e la fotografia del segmento anteriore, tutte tecniche a disposizione di nostri pazienti. Dagli accertamenti sono così emersi i tratti caratteristici e quelli peculiari delle due patologie. Rappresenta un primo caso di riscontro del cheratocono in un paziente affetto da malattia di Fabry ed evidenzia l’importanza della prevenzione e della corretta gestione con strumenti di diagnostica avanzata nei pazienti affetti da malattie croniche e rare. Il paziente sarà seguito per valutare l’evoluzione della malattia riservando eventualmente nel futuro la possibilità di effettuare trattamenti mirati a rallentare la progressione della patologia del cheratocono come il crosslinking corneale, già ampiamente utilizzato all’ospedale di Livorno”.

