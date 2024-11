Oltre 100 visite all’ospedale per la Giornata mondiale del Diabete

Oltre 100 persone (400 le richieste) si sono presentate nel reparto di Diabetologia dell’ospedale guidato dal primario Graziano Di Cianni per poter usufruire di esami e visite ad accesso libero

Claudia Sannino, Valentina Verdiani, Loredana Artiano, Stefania Giuntoli, Tommaso Belcari, Luciana Buffini, Alessio Faranda e Francesca Pancani. E’ il personale impegnato nell’apertura degli ambulatori per la Giornata mondiale del Diabete. Oltre 100 persone (400 le richieste) si sono presentate nel reparto di Diabetologia dell’ospedale guidato dal primario Graziano Di Cianni per poter usufruire di esami e visite ad accesso libero. “È stato davvero un grande successo – conferma Graziano Di Cianni, direttore della Diabetologia aziendale e primario del reparto livornese – e l’unico dispiacere è non essere riusciti a soddisfare le oltre 400 richieste pervenute, ma confidiamo di poter replicare l’iniziativa nei prossimi mesi. Colgo comunque l’occasione per ringraziare i cittadini. Poter avvicinare in modo così diretto persone che generalmente non sono tra i nostri pazienti ci aiuta a “stanare il diabete sommerso” perché si calcola che per ogni 2 persone a conoscenza della propria condizione ne esista una che ancora non ha la consapevolezza di essere malato”.

Nei giorni scorsi Di Cianni aveva ricevuto un riconoscimento per l’impegno nella lotta la diabete da parte dei promotori del progetto “Cities Changing Diabetes” nato con l’obiettivo di evidenziare il rapporto tra urbanizzazione e patologie croniche, promuovendo iniziative per la salvaguardia della salute dei cittadini e per prevenire l’insorgere di tali malattie. Il progetto, dopo dieci anni di attività, cambia nome in “Cities for Better Health” per sottolineare la visione e l’approccio olistico alla salute, proponendo di dare priorità alla prevenzione e all’equità sanitaria nelle città con l’ambizione di risolvere le cause alla radice delle malattie croniche non trasmissibili

Condividi:

Riproduzione riservata ©