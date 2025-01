Onorificenza ai benemeriti della salute pubblica a Monira e Karim Rachedi

“Lieti ed orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento che ci spinge a lavorare sempre meglio. Al tempo stesso ci sentiamo di estenderlo a tutta la sanità livornese ed in particolar modo a Francesco Berti, già deputato nella precedente legislatura che ha avuto l’iniziativa di proporci per tale riconoscimento”. A dirlo sono i medici Monira e Karim Rachedi, che ringraziamo per la disponibilità, commentando l’attestato di benemerenza ai benemeriti della salute pubblica assegnato loro dalla presidenza della Repubblica “per essersi particolarmente distinti in occasione di gravi epidemie” durante l’emergenza Covid nel 2020. All’epoca Monira, oggi medico di famiglia, ha prestato servizio come medico del pronto soccorso di Livorno; Karim è stato ufficiale medico dell’Esercito, oggi in congedo e specializzando in Psichiatria, chiamato a prestare servizio al pronto soccorso di Bergamo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©