Open Week sulla salute della donna, dal 22 al 30 aprile visite gratuite in ospedale

L’Azienda USL Toscana nord ovest in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna (22 aprile) aderisce alle iniziative promosse dalla Fondazione Onda ETS per la decima edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 22 al 30 aprile con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi.

Ospedale di Livorno: counselling individuale con ostetrica e ginecologa rivolto ad una maggiore conoscenza e consapevolezza della salute pelvica, consulenze individuali rivolte a donne per la prevenzione dell’obesità diabete e malattie metaboliche, in collaborazione con l’associazione ADAL, spirometrie per donne con sospetta o nota broncopatia, elettrocardiogramma e refertazione.

Le iniziative sono riportate e prenotabili solo seguendo le indicazioni del sito https://bollinirosa.it/iniziative/.

