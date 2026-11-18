A Nefrologia sostegno psicologico per pazienti all’ingresso in dialisi

Da sinistra: Giada Santini, Simona Ferrigni, Catia Martelloni, Simona Ceccanti, Cristina Farnesi e la direttrice Valentina Batini

La Nefrologia diretta da Valentina Batini avvia un percorso in collaborazione con la Psicologia ospedaliera. Un progetto per affrontare paure e cambiamenti legati al trattamento, con oltre 160 persone in dialisi e quasi 100 pazienti trapiantati seguiti dalla struttura

La Nefrologia dell’ospedale di Livorno ha avviato un nuovo progetto di sostegno psicologico per accompagnare i pazienti all’ingresso in dialisi. L’iniziativa è stata promossa da Valentina Batini, direttrice della UOC di Nefrologia, e viene realizzata in collaborazione con la UOC di Psicologia della Continuità Ospedale e Territorio diretta da Patrizia Fistesmaire, ua struttura che garantisce una una funzione psicologica trasversale che segue la persona assistita dall’ospedale al territorio ed è presente laddove c’è la necessità di uno spazio di riflessione e di ascolto. Al percorso partecipano la psicologa Simona Ceccanti, e la responsabile dell’ambulatorio dedicato alla malattia renale cronica avanzata, Maria Enrica Baronti, insieme ai medici e agli infermieri della struttura, compresi i professionisti degli ambulatori e della dialisi peritoneale. L’obiettivo è integrare il sostegno psicologico nel percorso clinico e assistenziale, offrendo ai pazienti uno spazio di ascolto, confronto e preparazione al cambiamento. “L’ingresso in dialisi – spiega Valentina Batini, direttrice della UOC di Nefrologia dell’ospedale di Livorno – rappresenta un passaggio delicato, che richiede non soltanto una preparazione clinica, ma anche un accompagnamento della persona nella comprensione di ciò che l’attende. Il sostegno psicologico ci permette di considerare anche gli aspetti emotivi e relazionali, aiutando i pazienti ad affrontare il trattamento con maggiore consapevolezza. È un ulteriore passo verso una presa in carico che metta al centro la persona, oltre alla malattia”. “Quando una persona deve affrontare un percorso lungo e impegnativo come la dialisi – aggiunge la psicologa Simona Ceccanti – possono emergere paure, incertezze e preoccupazioni legate ai cambiamenti che il trattamento comporta. Avere uno spazio in cui esprimere questi vissuti, sentirsi ascoltati e trovare strumenti per affrontarli può fare la differenza. Il sostegno psicologico aiuta a elaborare il cambiamento e a individuare risorse personali utili per adattarsi alla nuova quotidianità”. “L’avvio di questo progetto – conferma Spartaco Mencaroni, direttore del presidio ospedaliero di Livorno – rappresenta un passo importante verso un’assistenza sempre più attenta ai bisogni complessivi dei pazienti. L’ingresso in dialisi comporta cambiamenti significativi nella vita delle persone e delle loro famiglie: per questo è fondamentale affiancare alle competenze cliniche un accompagnamento che tenga conto anche della dimensione psicologica ed emotiva. La collaborazione tra Nefrologia e Psicologia Ospedaliera rafforza un modello di presa in carico multidisciplinare, nel quale la persona è al centro del percorso di cura”.

L’organizzazione del reparto. La Nefrologia di Livorno segue oltre 160 persone in dialisi e quasi 100 pazienti trapiantati. La struttura svolge inoltre una funzione di riferimento per la rete territoriale, operando come centro hub per Cecina, Piombino, Elba e Pontedera-Volterra. Tra gli ambiti di attività, particolare rilievo ha la dialisi peritoneale, un trattamento che può essere effettuato a domicilio e che, in pazienti selezionati, favorisce autonomia e qualità di vita. “A Livorno questa modalità terapeutica registra il numero più elevato di pazienti all’interno dell’Azienda USL Toscana nord ovest – continua Batini – e il suo sviluppo è in linea con gli indirizzi regionali per il rafforzamento dell’assistenza territoriale e dell’integrazione tra ospedale e servizi di prossimità. Il progetto di sostegno psicologico si inserisce in questo modello di assistenza multidisciplinare, con l’obiettivo di affiancare alla cura della malattia un’attenzione costante ai bisogni della persona e alla qualità della vita. Anche l’organizzazione degli spazi accompagna l’evoluzione dell’assistenza. Il nuovo assetto dell’Area medica al secondo padiglione ha permesso alla Nefrologia di riprendere gli spazi tradizionali dell’11° padiglione dove trovano posto al secondo piano la degenza nefrologica, gli ambulatori e gli spazi per l’addestramento alla dialisi peritoneale, al primo piano l’emodialisi, mentre al piano terra sono presenti altri ambulatori. La presa in carico si basa sulla collaborazione tra diverse professionalità e strutture. La Nefrologia gestisce le urgenze relative agli accessi vascolari insieme alla Radiologia interventistica e alla Chirurgia vascolare, in rete con la struttura dedicata agli accessi vascolari della Versilia. Il posizionamento dei cateteri per la dialisi peritoneale viene invece effettuato a Livorno in collaborazione con la Chirurgia”. “Un altro settore qualificante – conclude Batini – è quello delle patologie renali rare. La struttura esegue direttamente le biopsie renali e, insieme all’Anatomia patologica, ha centralizzato la lettura dei campioni provenienti dalla rete, consentendo ai professionisti di condividere e discutere i casi anche attraverso la telepatologia. Di recente ha inoltre ricevuto il riconoscimento regionale come centro certificatore per le malattie rare nefrologiche, in particolare per le glomerulonefriti. Dal novembre 2025 è attivo anche un ambulatorio congiunto di Nefrologia e Diabetologia e Malattie del metabolismo, dedicato ai pazienti con malattia renale diabetica. La valutazione integrata permette di coordinare gli interventi e rafforzare la protezione renale e cardiovascolare. La Nefrologia collabora inoltre con la Rianimazione per i trattamenti dialitici nei pazienti critici e partecipa, insieme all’Università e all’Associazione nazionale emodializzati (Aned), ad attività formative e iniziative di sensibilizzazione sulla salute renale”.

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