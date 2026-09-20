Ospedale in lutto, addio a Roberto

Foto inviata nel comunicato stampa

Da oltre vent'anni lavorava nel settore della Manutenzione per la parte elettrica. Colleghi e direzione si stringono alla figlia Elisa e alla famiglia: questa mattina l'ultimo saluto al cimitero dei Lupi

L’Azienda Usl Toscana nord ovest, si legge in un comunicato stampa, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Roberto Genovesi, 64 anni, dipendente del Dipartimento Tecnico, in servizio nel settore della Manutenzione per la parte elettrica. Livornese, diplomato all’Istituto tecnico industriale “Galileo Galilei” di Livorno, Genovesi aveva maturato una prima esperienza professionale come tecnico elettronico in un’azienda privata. Nel 2003 era entrato in servizio nell’Azienda sanitaria, dove per oltre vent’anni ha svolto le proprie mansioni con dedizione, disponibilità e grande senso di responsabilità. Nel corso della sua lunga esperienza professionale era diventato un punto di riferimento per i colleghi, che ne hanno apprezzato le qualità umane oltre a quelle professionali. Il Dipartimento Tecnico, la Direzione ospedaliera e tutti i colleghi dell’Azienda si stringono con affetto attorno ai familiari e, in particolare, alla figlia Elisa, che collabora con l’Azienda nell’ambito delle Tecnologie medicali, partecipando al dolore per questa improvvisa e prematura perdita. Un ultimo saluto a Roberto sarà possibile questa mattina, domenica 20 settembre, alle ore 11, con la funzione che si terrà presso le cappelline del cimitero comunale dei Lupi.

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